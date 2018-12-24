Çiftçilere büyükbaş hayvanları teslim edildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da Genç Çiftçi projeleri kapsamında 8 üreticiye 40 büyükbaş hayvan teslim edildi.

Isparta Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Genç Çiftçi projeleri kapsamında hak sahiplerine büyükbaş hayvanların dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda 2018 yılında 183 genç çiftçi 183 proje karşılığında toplam 5 milyon 490 bin TL destek ödemesi almaya hak kazandı. Bu projelerden 95 adedi büyükbaş hayvancılık için ayrılırken, Isparta merkezde 8 üreticiye 40, Aksu'da 6 üreticiye 30, Atabey'de 2 üreticiye 10, Gelendost'ta 10 üreticiye 50, Gönen'de 2 üreticiye 10, Eğirdir'de 11 üreticiye 55, Senirkent'te 5 üreticiye 25, Sütçüler'de 12 üreticiye 60, Şarkikaraağaç'ta 14 üreticiye 70, Uluborlu'da 1 üreticiye 5, Yalvaç'ta 17 üreticiye 85 olmak üzere toplamda 475 baş hayvan dağıtımı planlandı. Isparta merkezdeki 8 genç çiftçiye toplam 40 büyükbaş hayvanın dağıtımları yapıldı.

Dağıtım törenine İl Müdürü Enver Murat Dolunay ve idari personelle projeyi uygulamaya hak kazanan genç çiftçiler katıldı. İl Müdürü Dolunay tarafından yaptırılan kura çekimi sonrasında hak sahiplerine hayvanların dağıtımları yapıldı. Büyükbaş hayvancılık projeleri kapsamında diğer ilçelerde bulunan hak sahiplerine büyükbaş hayvanların dağıtımının yapılacağı belirtildi.

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