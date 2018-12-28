Çiftçiler don nöbeti tuttu

Namık kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle üreticiler seralarda zirai don nöbeti tuttu.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, hava sıcaklığının eksiye düşmesinin ardından seralarda don nöbeti tutan üreticileri ziyaret etti. Meteorolojinin zirai don uyarılarını dikkate alan çiftçiler, hava sıcaklığının 2 dereceyi göstermesi nedeniyle ürünlerini korumak için sabaha kadar soba yakarak ortam sıcaklığını korumaya çalıştı.

Don nöbetin tutan çiftçileri ziyaret eden Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Bölgemiz insanı geçimini turizm ve tarımdan sağlıyor. Üreticilerimiz kış aylarında ürünlerini korumak için zor şartlarda ürünlerini yetiştiriyor. İnşallah zarar verici bir don olmaz. Her zaman üreticimizin yanındayız. Hoş sohbetlerine ve odun ateşinde demlenmiş mis gibi çaylarına eşlik ettik. Tüm çiftçilerimize Allah kolaylık versin" dedi.

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