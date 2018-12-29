Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru: Desteklemeler konusunda çiftçi temsilcilerinin görüşleri alınmalı

ADANA Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, tarımsal desteklemeler için bütçeden her yıl önemli miktarda kaynak ayrıldığını belirtirken, destek kalemleri içerisinde hedefine ulaşmayan ve verimliliğe yansımayanların bulunduğunu söyledi. Doğru, "Bu desteklerle ilgili çiftçi temsilcilerinin de görüşü alınarak etki ve fayda analizlerinin yapılması ve bazı destekler gerekirse kaldırılarak daha etkin bir destekleme kararnamesi hazırlanmalıdır" dedi.Yeni bir yıla girerken çiftçinin sorunlarını ve beklentilerini anlatarak, çözüm önerileri sunan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaş sebze ve meyve üretiminden tahıl üretimine kadar tüm tarımsal faaliyetler ve bu faaliyetleri yürüten çiftçilerin rahatlaması ve aynı zamanda ülke ekonomisinin de bundan olumlu etkilenmesi amacıyla yapılması gerekenleri değerlendirdi.Başkan Doğru, çiftçinin önemli girdilerinden olan zirai ilaç ve bitki besleme ürünlerinin büyük bir bölümünün ithal edildiğini anımsatarak, kurlardaki hareketlilikten dolayı fiyatları yüzde 80 civarında artan ürünlerin, kurların düşmesine rağmen fiyatlarını geri çekmedikleri için çiftçinin üretim maliyetleri üzerinde olumsuz etki yaratacağına dikkat çekti.

ÖLÇEMEDİĞİMİZİ YÖNETEMEYİZ

Türk tarımında projeksiyon yapmak, doğru politikalar üretmek için her şeyden önce tarımsal istatistiklerin doğru olarak yapılması gerektiğini belirten Mutlu Doğru, "Ne kadar alana, hangi ürünü ekiyoruz, ne kadar üretiyoruz, ne kadar canlı hayvan varlığımız var ? Öncelikle tarımda uydu ve uzaktan algılama yardımı ve arazide yapılacak tespitlerle tarımsal envanterimiz çıkarılmalı ve doğru bir şekilde tarım sayımı yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz. Tarımsal desteklemeler için bütçeden her yıl önemli miktarda kaynak ayrılıyor. Destek kalemleri içerisinde hedefine ulaşmayan ve verimliliğe yansımayanlar da bulunuyor. Bu desteklerle ilgili bizler gibi gerçek çiftçi temsilcilerinin de görüşü alınarak etki ve fayda analizlerinin yapılması ve bazı destekler gerekirse kaldırılarak daha etkin bir destekleme kararnamesi hazırlanmalıdır" diye konuştu.

FİYAT FARK DESTEĞİ SÜRMELİ

Arz açığı olan stratejik tarım ürünlerinin ekimini teşvik için fiyat fark desteği uygulamasının devam etmesi gerektiğini savunan Doğru, şöyle konuştu:

"Bu desteklemeler her yıl üretim miktarları, piyasada oluşan fiyatlar ve üretim maliyetleri göz önüne alınarak hesaplanmalı ve yılbaşı civarında açıklanmalıdır. Susam gibi dışa bağımlı olduğumuz ve geleneksel gıdalarımızdan olan ürünler de bu destekleme kapsamına alınarak üretimi arttırılmalıdır. Tarımsal desteklerin iki temel amacı bulunyor. Bunlardan ilki çiftçiyi ihtiyaç duyulan ürünleri ekmeye teşvik, ikincisi ise üretim maliyetlerini düşürerek tarımı sürdürülebilir hale getirmek. Bu iki hedefe ulaşmak için destekleme kararnamesini çiftçi ekim desenini belirlemeden, yani yılbaşından önce açıklamak ve geçmiş yılın destekleme ödemelerini ise finansmana en çok ihtiyaç duyulan ekim zamanı yapmak gerekir. Yaşanan gecikmeler nedeniyle destekler bu hedeflere ulaşamamaktadır."

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