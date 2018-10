Çiftçi: Kavşak çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da trafiğin durma noktasına geldiği Çevik Kuvvet Köprülü Kavşaktaki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Eleştiriye açığız ama karanlık gölgelerin kirli algılarına karşı çalışma arkadaşlarımızın emeğini hiçe sayamam. Kim 'Çevik Kuvvet veya Narlı Dere köprülü kavşaklarında çalışmalar durdu' diyorsa alana gelip vicdanı ile hesaplaşsın" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, gazetecilerle birlikte yapım çalışmaları süren 8 kulplu Çevik Kuvvet Köprülü kavşağında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Çiftçi, "Büyükşehir kadroları çalışıyor. Çalışmasında kirli algılara aldırış etmeden şehrinin geleceği için alın teri döküyor" dedi. Beraberinde ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Emin Yeşiltaş ile Seyfettin Gencer ve Büyükşehir daire başkanlarının da katıldığı değerlendirmede Başkan Çiftçi şu açıklamalarda bulundu: "Ulaşımda köprülü kavşak anlamında gerek Şanlıurfa'mızın gerekse Türkiye'mizin en önemli projelerinden biri daha yürütülüyor. Karaköprü Çevik Kuvvet Katlı Köprülü Kavşağı 8 kulptan oluşuyor ve imar planına işlenen bir kavşak. Son zamanlarda şehrimizde bilgi kirliliği yayan bir takım kişiler var ve bunların neden böyle bir yol izlediklerini de anlamış değilim. Burada büyük bir proje gerçekleşiyor. Bu projeyi Ulaşım Daire Başkanlığımız planladı. Ve biz yapmış olduğumuz projelerin arkasındayız. ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz projede alt yapı deplase işlemini, 3 tane deplase işini 1500, 1400 ve 1000'lik hatların deplasesi var ve şimdide çelik boruları indirtmeye başladı. Bu hattın deplase işi sadece 10 milyon lira. Büyük bir proje ile karşı karşıyayız. Kamulaştırma işlemlerini de arkadaşlarımız tamamladılar. Şanlıurfa kendini aşan bir şehir. Sürekli olarak büyüyen bir şehrimiz. Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın olası bir ulaşım sıkıntısı yaşamaması için Büyükşehir Belediyemiz tarafından 20. Zırhlı Tugay Komutanlığımızın içerisinden duble yol açıldı. Amaç şehrin içerisinden trafiği vermemekti. Evet Köprülü Kavşak geç kaldı ama biz daha da fazla geç kalmasını istemiyoruz. Biz geleceğe bakan bir anlayışız. Şehrini seven Büyükşehir Belediyesi kadroları yoğun bir mesai içerisindedir."

BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN TRAMBÜS BÖLÜNMESİNE TEPKİ PEYNİR DİLİMİ DEĞİL

Kent merkezinde yürütülen trambüsle ilgili açıklamada bulunan Başkan Çiftçi, gazetecilerin "Trambüs küçülecek ve bölünecekmiş" şeklindeki sorusu üzerine "Üretilen bir şeyi küçültemezsiniz bu peynir dilimi değil. Bu tür söylemleri bir yana bırakıyoruz, ulaşım anlamında uzman arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Kurumumuz tamamen bir ahenk içerisinde. Şanlıurfa için çok güzel projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kadro Şanlıurfa'nın evladı olan bir kadro, evladınız olan bir kadroyu bu kadar küçük göremezsiniz. Küçük görürsen yarın öbür gün Şanlıurfa halkı sizi küçük görecektir, bunu hiç bir zaman unutmayın. Bu zihniyet meselesidir. Biz kendi değerlerini küçük gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kendi mühendisini küçük gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kendi üniversite hocasını küçük gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Kendi belediyesini küçük gören bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ama biz şunu biliyoruz; asıl küçük olan bu zihniyeti taşıyan kişidir. Ben Şanlıurfa'nın gelişimine katkı sunan herkese minnet borçluyum ve o insan için canımı veririm. Yeter ki Şanlıurfa gelişsin" açıklamasına yaptı.

ALGILARI SERT DİLLE ELEŞTİRDİ

Şanlıurfa’nın algılarla yönetilmesini sert bir dille eleştiren Başkan Çiftçi açıklamasına şöyle devam etti: "Biz, görevimizin başındayız ancak şunu görüyorum; şehirde bir takım karanlık gölgeler, gölge olarak şehrin üzerine gelmiş durumda. Karanlık gölge noktasında bu şehri yönetmeye çalışıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın Şanlıurfa eski Şanlıurfa değil. Biz, çalışıyor ve üretiyoruz. Biz, kimsenin bizleri takdir etmesini istemiyoruz ama kimsenin de bizim emeğimizi çalmaya, bizi kötülemeye, gereksiz yerde insanımızı hor görmeye hakkı yoktur. Tarih boyunca hep bu zihniyetler vardı. Ama bu mücadelede her zaman gerçeklik, kim neyi savunmuşsa, kim doğrunun yanındaysa, kim halkın yanındaysa o muvaffak olmuştur."

