Çiftçi çift son kez tütün hasadı yaptı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde yaşayan çiftçi Mehmet Yeşil ve eşi Medine Yeşil, 50 yıldır yaptıkları tütün üreticiliğine son verdi. Son kez diktikleri tütünün hasadını yapan çiftten Mehmet Yeşil, "Değişen tütün yasalarından sonra kotalar geldi. Üreticilerin neredeyse hepsi tarlalarına zeytin dikti" dedi.

Akhisar'daki arazilerinde 50 yıldır tütün üretimi yapan 70 yaşındaki Mehmet Yeşil ile eşi 60 yaşındaki Medine Yeşil, bu yıl son kez tütün dikti. Bir daha bu ürünü dikmeyeceklerini belirten Yeşil çifti, bu sene son kez tütün hasadı yaptıklarını söyledi. Diğer köylüler gibi arazilerinde zeytin üretimine dönen Yeşil çifti, biri kız diğeri erkek 2 çocuğunu tütün yetiştiriciliğiyle büyüttüklerini ifade edip, duygusal anlar yaşadı.

Mehmet Yeşil, "Tütün üreticileri olarak bizler, eskiden Tekel ve tüccara tütünlerimizi satmak için kapı kapı dolaşırdık. Değişen tütün yasalarından sonra kotalar geldi. Üreticilerin neredeyse hepsi tarlalarına zeytin dikti. Biz de tarlalarımızın çok büyük bölümüne zeytin diktik. 1-2 dönümde tütün dikmeye devam ettik. Bu sene son olarak tütün diktik. Bugünlerde ise en son uç tabir ettiğimiz yaprakları topluyoruz. 400 ila 500 kilo arasında tütün elde edeceğiz. Artık Tekel olmadığı için tütün alan bir firmayla sözleşme yaptık. Fiyatın kaç para olacağını tütünleri teslim ettikten sonra öğrenmiş olacağız" dedi

Medine Yeşil de, "Artık yaşlandık. Son yaprakları topluyoruz. Allah bunun parasını yemeyi nasip etsin" diye konuştu.

Öte yandan; ilçeye uzak kırsal kesimde hala tütün üretimi sürerken, eski ağırlığını yitirdiği, tütün alanlarının zeytinliğe dönüştüğü ifade edildi.

Haldun AKYÜZ / AKHİSAR (Manisa), ()

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