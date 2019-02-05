Çidem: Son 50 yılda Marmara Denizi kadar sulak alanı kaybettik

KIRKLARELİ Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, Dünya Sulak Alanla Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "2 Şubat kutlama değil, kkaybettiğimiz sulak alanlardan ders alma, kalanlar için ise, nasıl kurtarırız diye hesap yapma günüdür. Ülkemizde son 50 yılda Marmara Denizi kadar bir sulak alanı kaybettik" dedi.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, 2 Şubat 1971 yılında imzaya açılan Sulak Alanların Korunması Sözleşmesini Türkiye'nin 17 Mayıs 1994 tarihinde imzaladığını hatırlattı. Çiğdem, "Her yıl sulak alanların önemini vurgulayan açıklamalar tekrarlanıyor. 2 Şubat kutlama değil, kaybettiğimiz sulak alanlardan ders alma, kalanlar için ise, nasıl kurtarırız diye hesap yapma günüdür. Ülkemizde son 50 yılda Marmara Denizi kadar bir sulak alanı kaybettik. Ülkemizde uluslararası öneme sahip, 135 sulak alandan 14 tanesi RAMSAR kapsamındadır. 135 alandan ikisi ise ilimiz Kırklareli sınırları içerisindedir. Bunlardan birisi İğneada Longozu, diğeri ise Dupnisa Mağarası'dır. Ne yazık ki, Dupnisa Mağarası, mermer ocağı, İğneada ise termik ve nükleer santral gündeme geldi. Dupnisa Mağarası için tehdit oluşturan, 2012 yılında açılmak istenen mermer ocağına, olur ve onay verenler, yaptığımız itirazlar sonucunda yanlıştan döndüler. Hatta ilgili bakanlık mağara konusundaki hassasiyetimizden dolayı teşekkür ederek, mağara koruma konusunda yürüttüğümüz çalışmaların devamını dilediler. Hani Doğada her canlının yaşama hakkı vardı? Yaklaşık 40 yıldır, günlük çıkarlar uğruna milyonlarca canı yok ettik" dedi.

Trakya'da kirliliğe en çarpıcı örneğin Ergene Nehri olduğunu belirten Çiğdem, "Yaşı yarım asrı devirenler, doğaya çıktıklarında, 'bizim zamanımızda şurada pınar, şurada kaynak vardı, pırıl pırıl su akardı' diye söze başlarlar. Ergene'de tutulan yayın ve sazan balıklarını anlatırlar. Yüzmeyi orada öğrendik derler. Peki, şimdi neden balık yok? Neden yüzemiyorsunuz dediğinizde. Verilen cevap 'çok kirli, çok kötü kokuyor'. Çünkü Ergene'den su değil, sıvı akıyor. İyi de, temiz olan su ve içindeki yaşam neden yok oldu? Kim yok etti? Asıl sorun da burada. Doğal varlıkların yok olmasındaki en büyük etken yanlış planlamalar ve bu planları yapanlar ve onaylayanlardır. Yanlış planlara dava açınca da, 'bunlar her şeye karşı çıkıyor, yatırım düşmanı' diyorlar. Bizler sadece yaşamı savunuyoruz. Yaşamı savunurken de anayasamızın, kanunlarımızın yüklediği ödev ve görevler kapsamında, gelecek nesillere olan sorumluluğumuz ve insan olmanın gereği yaşamı savunuyoruz. Trakya Platformu bilim ve hukuk kurullarının desteğiyle savunmaya devam edeceğiz. Dünyanın en önemli sulak alanlarından İğneada Longozu'nun 2012 Yılında RAMSAR kapsamına alınacağı ilan edilmiş, ancak daha sonra İğneada unutulmuş, yok sayılmış ve yok sayılmaya devam etmektedir" dedi.

İğneada bölgesinde Küresel Çevre Fonu ve AB katkılarıyla milyon dolarlık projeler yapıldığını söyleyen Çiğdelm, "Hazırlanan dosyalar UNESCO'ya sunulacaktı. Sunulmadı. 6-7 yıldır sunulmuyor. Niye beklendiğini sorduğumuz da proje sahasının biyosfer alan olarak kabul edilmesine yönelik bir Biyosfer Alan Adaylık Dosyası hazırlanmış ancak UNESCO, MAB Komisyonuna sunulmamıştır yanıtını aldık. Şimdi bir daha sormak gerekiyor.. O halde bu projeler kapsamında dosyalar neden hazırlandı? Neden sunulmuyor? İğneada ve çevresi için yeni projeler mi var? Armağan barajımız yakın zamanda içme suyu kaynağımız olacak. Barajı besleyen ve akar özelliği taşıyan kaynaklarımızda ve içme suyu havzamızda çalışmalara önceki yıllardan bugüne kadar çalışmalar yapıyor, ilgili kurum ve kuruluşlarını bilgilendiriyoruz. 6 ay önce Velika Deresi'ne atılan atıklar yerel ve ulusal basında gündem olurken, günümüzde değişen bir şey yok. Balaban köy foseptik atıkları dereye karışmaya devam etmektedir. Son haftalarda yaptığımız saha çalışmaları ne yazık ki temiz su kaynaklarımızın durumu hiçte iç açıcı olmadığını gördük. Kirletilmeye devam ediyor. Armağan barajını besleyen Geçitağzı köyünden geçen dere yataklarında her türlü çöpü görmek mümkün" dedi.

