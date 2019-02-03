Çiçek üreticilerine tarımsal ihtisas alanı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, çiçekçiliğin başkenti durumundaki Bayındır'da Tarımsal İhtisas Alanı kuracak. Yapımına bu yıl içinde başlanacak Arıkbaşı Tarımsal İhtisas Alanı'nda (ARTİAL) modern üretim seraları, laboratuvar, fide-tohum-çimlendirme tesisleri, bahçe ve süs bitkileri için her türlü alt ve üst yapı ile araştırma, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri gibi olanaklar sağlanacak. Bayındırlı çiçekçiler, gelişmiş teknolojiler sayesinde dünya pazarındaki rekabet gücünü artıracak.

Son 10 yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de verdiği desteklerle güç kazanan Bayındır çiçekçiliği, artık uluslararası pazarları hedefliyor. Bu hedefin önündeki en büyük engel olan 'modern ve teknolojik üretim' konusundaki açığı da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi kapatacak. Modern üretim seraları, laboratuvar, fide-tohum-çimlendirme tesisleri, bahçe ve süs bitkileri için her türlü alt ve üst yapı ile araştırma, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri gibi olanakların sağlanacağı, Türkiye'de ilk olduğu belirtilen Tarımsal İhtisas Alanı, Bayındır Arıkbaşı'nda kurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır Arıkbaşı'nda 56.5 hektar alanda kurulacak Tarımsal İhtisas Alanı için hazırlıkları son aşamaya getirdi. Yapımına bu yıl içinde başlanacak projenin gerçekleştirilmesi için yer tespiti, planlama ve arazi tahsisi konularında sabırlı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, ARTİAL'ın kurulması için şu çalışmaları gerçekleştirdi:

Toplam 56.5 hektar alanı kapsayan 'Arıkbaşı Tarımsal İhtisas Alanı' için gerekli kurum görüşleri alınarak 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmaları tamamlandı. Alan içerisindeki mera vasıflı taşınmaz niteliğindeki üç parselin tahsisi için İl Mera Komisyonu ve ilgili bakanlığa başvuruldu. Parsellere ait 20 yıllık ot bedeli olan yaklaşık 1.5 milyon TL ilgili kurum hesabına yatırıldı. Alan içerisinden geçen Künk Deresi'nin ıslahı için İZSU tarafından proje hazırlandı ve çalışmalara başlandı. Yine proje alanında bulunan Bayındır Belediyesi mülkiyetindeki üç ayrı parselin de İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devir işlemleri için anlaşma sağlandı.

BAYINDIR'I DÜNYA PAZARLARINA TAŞIYACAK PROJE

Sözleşmeli üretim modeli ile bugüne kadar Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi'nden 52 milyon 220 bin liralık alım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Arıkbaşı Tarımsal İhtisas Alanı projesi ile üreticinin ve sektörün geleceğe umutla bakmasını sağlayacak. Proje sayesinde üreticiler için modern sera alanları ve çağdaş üretim yapılabilecek açık alanlar oluşturulacak. Alanda bahçe ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile seracılık için gerekli her türlü alt ve üst yapı imkanı sunulacak. Üreticiyi ihtiyaç duyduğu her konuda bilgilendirecek ve danışmanlık verecek birim veya birimler, yurt içi ve yurt dışı pazar araştırmalarının yapılacağı araştırma merkezi, zirai karantina-standardizasyon-laboratuvar, fide-tohum-çimlendirme tesisleri kurulacak.

Sektörün gelişimi için gerekli alt yapı, üretimde devamlılık ve uluslararası seviyede kaliteyi sağlayacak sistemin oluşturulmasıyla sektörün ihracat potansiyeli çok daha yukarılara taşınacak. Kısaca Bayındır Arıkbaşı Tarımsal İhtisas Alanı ile üreticilerin teknolojik gelişmelere ve bilimsel verilere daha kolay ulaşması, sektörün daha verimli çalışması sağlanacak. Çiçekçilik, Bayındır ve İzmir ekonomisi için çok daha önemli bir hale gelecek.

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