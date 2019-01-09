Çiçek Pasajı yenileme projesi tamamlandı

MERSİN, () - MERSİN'de halk arasında 'Çiçek Pasajı' olarak bilinen Gökçay İş Merkezi'ni; otantik ve turistik bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlayan ‘Yenileme ve Canlandırma Projesi’ tamamlandı.

Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanan 5,5 milyon liralık hibe bütçe sayesinde Gökçay Kapalı İş Merkezi'nde (Çiçek Pasajı) 5 ay önce başlayan yenileme ve canlandırma projesi kapsamındaki çalışmalar tamamlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yürütülen projede Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mimar, mühendis ve şehir plancısından oluşan teknik personelinin çizdiği özgün tasarım sayesinde pasaj, klasik ile modern mimarinin harmanlandığı bir mekâna dönüştü.

Proje ile Çiçek Pasajı'nın çatı kaplaması, duvarları, zemin kaplaması, tezgâhları ve aydınlatma sistemine kadar her tarafı yenilendi. Proje, engelli vatandaşlar da düşünülerek hayata geçirildi. Pasaja gelenler hem alışverişlerini yapabilecek, hem de içeride yapılacak kafe ve oturma alanlarında çay ve kahvelerini içip dinlenebilecek. Pojesi sayesinde, otantik öğelerle zenginleşip artı bir değer kazanarak bir cazibe merkezine dönüşen Pasaj, Mersinliler kadar, yerli ve de yabancı turistlerin de uğrak mekânı olması bekleniyor.

Gökçay İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Bozaner, projenin hayata geçmesi ve tamamlanması noktasında da kendilerini yalnız bırakmayan Vali Ali İhsan Su ile Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk'a teşekkür etti.

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