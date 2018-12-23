Çiçeği burnunda yazar adayları sertifikalarını aldı

BURSA’da Yıldırım Belediyesi’nin sosyal projelerden olan ‘Yazarlık Akademisi’ne katılan kursiyerler sertifikalarını aldı. Kursiyerler, alanında uzman televizyoncu Veyis Ateş ile İnternet Haber Yazarı Süleyman Özışık’tan ders alma imkanı buldu.

Yıldırım Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği ‘Yazarlık Akademisi’ tamamladı. Programa ücretsiz olarak katılan kursiyerler, alanında Türkiye’nin en iyileri olan eğitmenlerden ders alma imkanı buldu. Habertürk Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ile İnternet Haber Yazarı Süleyman Özışık’ın yazarlığın temel yönlerini aktardığı kurslarda; yazarlığa ilk adım, yazma teknikleri, sosyal medya kullanım teknikleri ve gazetecilik yaklaşımı konuları ele alındı. Renkli geçen eğitimlerde kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak yazar olma yolunda profesyonel adım atan ve sertifikalarını alan çiçeği burnunda kalemler, kendilerine ünlü eğitmenlerden kurs alma imkanı sağlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ile eğitim programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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