CHP’li Kuyucuoğlu: Mersin, turizm konusunda yeni bir ufka kavuşturulmalı

MERSİN, () – MERSİN’de, CHP Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, kentin, Antalya'dan sonra Türkiye’nin en büyük kitle turizm merkezi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına geçtiğini, fakat dünyada tanınır hale getirecek girişimlerde bulunulmadığını dile getirerek, "Tesisleri ve yatak sayısı azdır. Mevcut kapasitesiyle turistlere hizmet verememektedir. Mersin, turizm konusunda yeni bir ufka kavuşturulmalı" dedi.

CHP Milletvekili Kuyucuoğlu, Mersin’de turizm sektörünün sorunları ve şehrin turizm pastasından alacağı payın artırılması konusunda meclis araştırılması açılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu. Kuyucuoğlu, önergesinin gerekçesinde, Mersin’in Akdeniz boyunca uzanan, temiz kumsalları, portakal ve limon bahçeleriyle ünlü olduğunu belirterek, "Mersin tarihi ve arkeolojik değerleri, bol güneşli günlerin ilkbaharda başlayıp sonbahara değin uzaması, 326 kilometreye varan doğal koylarla, çam ormanlarıyla süslenmiş kıyı bandı, Toros dağları ile deniz arasında bulunan sayısız doğal güzelliklerinin yanında, efsaneleri, Türkmen ve Yörük kültürü, yayla yaşantısı, yöresel el sanatları bakımından çok zengin bir bölgedir. Mersin, turizm sektörü için önemli bir konuma ve potansiyele sahiptir. Mersin Türkiye’nin turizm açısından değerli Akdeniz sahillerinin 326 kilometrelik bir kısmında yerleşmiş olmasına rağmen, henüz turizmde beklenen gelişmeyi yakalayamamıştır" dedi.

Mersin'in turizm potansiyelinin gereği gibi değerlendirilememesinin birçok nedeninin olduğunu ifade eden Kuyucuoğlu, "Turizm mevzuatının Mersin'de turizmin gelişmesine yeterli zemini hazırlamaması, politik çevrelerin Mersin’de turizmin gelişmesine yeterli desteği sağlamaması. Mersin'de turizmle ilgili çevreler arasındaki eşgüdüm eksikliği. Turizmin gelişmesinde liderlik rolü oynayacak kişi veya kurumların ortaya çıkmaması veya turizmin geliştiği dönemlerde yetersiz kalması. Turizmin gelişmesine ayrılan kaynak yetersizliği. Belediyelerin deniz, sahil ve çevre temizliği denetimleri konularında yetersiz kalmalarıdır" diye konuştu.

Mersin'de turizmin yeterince gelişmemiş olmasının, turizm yatırımcılarına da yansıdığını ve Mersin’in yatak sayısında oldukça kısır kaldığını vurgulayan Kuyucuoğlu, araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Mersin, Antalya'dan sonra Türkiye’nin en büyük kitle turizm merkezi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına geçmiştir. Fakat Mersin'i dünyada tanınır hale getirecek girişimlerde bulunulmamaktadır. Tesisleri ve yatak sayısı azdır. Mevcut kapasitesiyle turistlere hizmet verememektedir. Akdeniz Sahil Yolu Projesi konusunda gecikme olmuştur. Mersin'i yeni projelerle turizmde yeni bir ufka kavuşturmalıyız. Mersin İlinin Tarsus İlçesi sınırlarında gerçekleştirilecek Çukurova Bölgesel Havalimanı, Çukurova Bölgesi ve Mersin'in ekonomik, sosyal ve toplumsal yönden gelişimini doğrudan etkileyecektir. Bu havalimanını en kısa sürede hizmete açmak kaçınılmazdır. Tarsus-Kazanlı Turizm bölgesi 7 yıl önce firmalara tahsisleri yapılmış, yatırımcıların tesisleri yapması beklenmektedir. Mersin ili önemli ölçüde turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, plansız büyüme ve eşgüdüm eksikliği nedeni ile rakiplerine göre gerilerde kalmıştır. Turizmde başarının ekonomik dengelerin yerine oturmasını ve toplumsal refahın sağlanmasını getireceği kabul edilirse, Mersin'in turizm potansiyelinin değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ise ancak iyi hazırlanmış ve başarı ile uygulanan planlar ile olasıdır. Tüm turistik potansiyeline rağmen Mersin ilimizin turizm kenti olamamasının, ticaret ve sanayileşmenin getirdiği göçü doğru yönetip düzgün bir kentleşme yaratılamamasının nedenlerinin araştırılmasını arz ve teklif ederiz."

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