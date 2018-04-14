CHP’li İrgil: MEB’e göre 3 milyonluk Bursa’da sadece 48 ‘nitelikli’ okul var

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, Bursa’da merkezi sınavla öğrenci alacak lise sayısının yetersiz olduğunu söyledi. Bursa’daki okulların dağılımına ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlayan İrgil, “Türkiye’nin en kalabalık dördüncü şehri olan 3 milyonluk Bursa’da, MEB’e göre, sadece 48 nitelikli okul var. 17 ilçenin ise 7’sinde bir tane bile okul yok” dedi.

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP’li Ceyhun İrgil, TEOG’un yerine getirilen yeni sistemde Bursa’daki okul dağılımına ilişkin bir değerlendirme raporu hazırladı. 2 Haziran’da yapılacak merkezi sınavla Bursa’da sadece 4 bin 590 öğrencinin ‘nitelikli’ olarak belirlenen okullara yerleşebileceğini söyleyen İrgil, “Türkiye’nin en kalabalık dördüncü şehri olan Bursa’da sınavla öğrenci alacak okul sayısı sadece 48. Tam 7 ilçede ise sınavla girilebilecek bir tane okul yok” dedi. CHP’li İrgil, yeni sistemdeki plansızlığa dikkat çekerek şunları kaydetti:

PARALI EĞİTİME BİR ADIM DAHA

“Okul olmayan 7 ilçenin toplam nüfusu 227 bin. Örneğin 857 bin nüfuslu Osmangazi’de 19 tane okul belirlenmiş, yani ortalama 45 bin kişiye bir okul düşüyor. Oysa 85 bin nüfuslu Gürsu’da hiç okul yok. Okullar belirlenirken nüfusun dikkate alındığı söyleniyordu, ama bu tek örnek bile öyle olmadığını gösteriyor. Ayrıca Bursa’da Gürsu dışında, İznik, Yenişehir, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da da sınavla girilebilecek bir okul belirlenmemiş. Bakanlık bu tutumuyla parası olanları özel okula yönlendirecek, kırsaldan göçü artıracak, bunu yapamayacak aileler ise çocuklarını cemaat yurtlarına yerleştirmek durumunda kalacak. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa özelinde de şunu söylemek mümkün; sınavla öğrenci alan okulların dağılımı sorunlu yani Bakanlıkta planlama yok, sistem yok, öğrenciyi düşünmek yok. Bu sistemle Bakanlık parasız eğitimi azaltıp, paralı eğitimi artırma hedefine bir adım daha atmıştır.”

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