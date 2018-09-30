CHP’li Gürer: Tyana’nın antik kenti gün yüzüne çıkarılmalı

Ali KADI/NİĞDE,()-CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kentinde arkeolojik araştırmalara daha çok destek verilerek, buradaki tarihsel mirasın bir an önce gün ışığına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor ilçe Başkanı Erdal Gevrekçi ve Belediye Başkanı Beytullah Kirazcı ile birlikte Kemerhisar’daki Tyana Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu.

Güney Kapadokya’nın başkenti olan Tyana Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmalarının 2000 yılından bu yana devam ettiğini belirten Gürer, İtlaya’nın Padova Üniversitesi tarafından 2013 yılına kadar yapılan çalışmalara bir süre ara verildiğini son 3 yıldır ise Aksaray Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin burada yeniden çalışmalara başladığını ifade etti.

MS 2 yy.’dan kalan Tyana Antik Kenti’nin, çok önemli bir tarihsel dokuya sahip olduğunu anlatan Ömer Fethi Gürer, "Bu bölgede yapılan yüzeysel araştırmalar ve arkeolojik kazıların sonucunda şu ana kadar su kemerlerinin dışında, Roma hamamı, dikilitaş, vaftiz havuzu ve bazı ibadethaneler açığa çıkarıldı"dedi.

Dünyaca ünlü felsefeci Tyanalı Apollonous’un, Hz. İsa döneminde bu bölgede yaşadığının bilindiğine de dikkat çeken Gürer, "Tyanalı Apollonous, bugün adına 200’den fazla kitap yazılmış, çok önemli bir felsefecidir. Vejeteryan olduğu bilinen Apollonous, adalet, hak ve hukuk üzerinde derin felsefi düşünceleri olan yoksulların, hak ve hukukun korunmasına önem veren bir kişilikti" diye konuştu.

Tyana Antik Kenti’nde devam eden çalışmaların yılın bir bölümüne değil, tüm yıla yayılması için hem Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğini artırması hem de sponsor desteği verilmesi gerektiğine vurgu yapan Gürer, şöyle dedi:

"Bu kentin açığa çıkarılması tarihin yeniden şekilleneceği bulgulara erilmesi anlamına gelir. Ayrıca Orta Anadolu’daki Niğde şehrinin tarihi değerinin daha çok görülmesine katkı sağlar. Öte yandan Tyanalı Apollonous’un bu bölgede yaşadığı konusunda yapılacak çalışmalarda, bu alanla ilgilenen dünyanın dört bir yanındaki insanların burayı sürekli ziyaret etmesine katkı sağlar."

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