CHP’li Antmen’den tüketici için kanun teklifi

MERSİN, () - CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik yapılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi vererek, satılan ürünlerin üzerinde alınan toplam vergi miktarının fiyat etiketinde belirtilmesini istedi.

Milletvekili Alpay Antmen, tüketicinin korunması hakkında kanunda değişiklik yapılması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi. Türkiye’de satılan ürünlerin üzerinde; o ürün üzerinden alınan toplam vergi miktarının fiyat etiketinde belirtilmesi için verilen kanun teklifinde "Aldıkları ürüne ne kadar vergi ödediğini bilmek vatandaşların en doğal ve başta gelen haklarından birisidir" denildi.

Antmen, teklifinde, teknolojik, sanayi, gıda ve tekstil ürünleri başta olmak üzere; sık sık zamların yaşandığı Türkiye’de tüketicilerin satın aldıkları ürüne ne kadar vergi ödemek zorunda kaldıklarını görmelerinin tüketici hakkının evrensel bir gereği olduğunu belirterek, "Satın alınan ürünün üzerinde nasıl fiyatı olmak zorunda ise, o fiyatın ne kadarının KDV, ÖTV başta olmak üzere vergilerden oluştuğunu belirtmek; hem üreticinin hem tüketicinin hem de aracıların bilinmesi, kimlerin ne kadar ödediğinin kimlerin ne kadar kazandığının ve devletin ne kadar vergi tahsil ettiğinin vatandaşların bilmesi açısından gereklidir" dedi.

Kanun teklifinde, 2019 Türkiye bütçesinin yüzde doksanına yakınının direk ve dolaylı vergilerden oluşmakta olduğu, vatandaşlardan toplandığı hatırlatılarak, "Kamu ve idari birimlerce harcanan bu paraların nasıl ve ne kadarının hangi üründen alınan paralarca toplandığının yurttaşlarca bilinmesi demokrasin, tüketici haklarının ve vatandaşlara hesap verme kültürünün bir gereğidir" ifadeleri kullanıldı.

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