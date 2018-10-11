CHP Yalova'da kadın il başkanı

CHP’de aday adaylığı süresinin dolmasına az bir süre kala yerel seçimde aday adayı olacak isimlerin istifaları da devam ediyor. Bu kapsamda CHP Yalova İl Başkanı Bahar Doğan da görevinden istifa etti. Doğan’dan boşalan yere ise CHP Genel Merkezi tarafından Nur Koçak atandı.

İstifası sonrasında bir açıklama yapan Bahar Doğan, “2019 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday adayı olacağım. Bu nedenle Seçim Kanunu ve Genel Merkezimizin genelgeleri gereği yürütmekte olduğum CHP Yalova İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Yine CHP Genel Merkezimizin genelgeleri gereği il başkanlığı görevini örgüt ve örgütlenmeden sorumlu il başkan yardımcımız Sayın Nur Koçak hanıma devrettim. Nur Hanım uzun yıllar il yönetiminde görev almış, örgütü ve Yalova’mızı en iyi tanıyan tecrübeli bir arkadaşımız. Kendisine, il yönetimimize ve tüm örgütümüze başarılar diliyorum” dedi.



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