CHP ve İYİ Parti İzmir için uzlaştı

CHP ile İYİ Parti arasında süren görüşmelerde sona gelindi. 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de iş birliği yapacak olan partilerin, ilçeler konusunda büyük ölçüde uzlaştığı belirtildi. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 23 ilçede CHP'nin adayları seçime katılacak ve İYİ Parti de buralarda CHP'yi destekleyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında süren ittifak görüşmelerinde sona gelindi. Liderler arasında görüşmelerin ardından, siyasi partilerin İzmir konusunda büyük ölçüde uzlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Parti kulislerine göre CHP İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile 23 ilçede kendi adayları ile seçime girecek ve İYİ Parti de buralarda CHP'nn adaylarını destekleyecek. İzmir'de Tire ve Kiraz'da ise İYİ Parti'nin adaylarının destekleneceği ifade edildi. Öte yandan, İYİ Parti ile CHP'nin; Karşıyaka, Konak, Selçuk, Torbalı ve Urla'da kendi adayları ile seçime katılma yönünde karar aldıkları, ancak görüşmelerin hala devam ettiğini öğrenildi.

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