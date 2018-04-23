CHP ve derneklerden 23 Nisan kutlaması

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Sivas İl Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Sivas Şubesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtına çelenk sundu.Kent meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinliğe CHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan, ADD Sivas Şube Başkanı Halis Özdemir, Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, dernek üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Programda sırasıyla CHP İl Başkanlığı, ADD Sivas Şubesi ve Cumhuriyet Kadınları Derneği anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı Özcan Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi örgütlemesi sonucunda 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtıklarını hatırlatarak, "Atatürk bu önemli günü bayram olarak kutlamasına karar vermiş, daha sonra bu bayramı Türk ulusuna ve Türk çocuklarına duyduğu güvenin bir ifadesi olarak bugünün çocuklarına armağan etmiştir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir özdeyişine baka baka tek adam diktası peşinde koşanlar, kindar bir gençlik yetiştirmek isteyenler, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlık yolundan çevirmek istemektedirler. 16 Nisan 2017 yılında yapılan referandum ile TBMM'nin görevleri azaltılmış, meclisin yetkisi bir kişinin eline verilmiştir. Bu devrimleri yok etmeye çalışanlara halkımız 24 Haziran'da gereken cevabı verecek, tek adam rejimine dur diyecek, demokrasiye, özgürlüklerine hak ve hukukuna sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın ardından ADD Sivas Şube Başkanı Halis Özdemir ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak günün anlamını belirten konuşma yaptı.

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