CHP Tire İlçe Başkanı Şenoyar, aday adaylığını açıkladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, görevinden istifa etti. Şenoyar, Tire Belediye Başkanlığı'na aday adayı olacağı için istifa ettiğini söyledi.

CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, Tire Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında Tire belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Bu vesile ile partisinin ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini de duyuran Şenoyar, "Tire, bizim için bir cennet, yaşaması en güzel ilçelerden biri. Yerel yönetimlerle ilgili sıkıntılar oluyor mu? Elbetteki oluyor. Geçmişten bu yana birçok belediye başkanı görev yatı. Bu başkanların Tire'ye verdiği çok güzel hizmetler olmuştur. Bunun yanında hataları da olmuştur. Tabii ki iyi insanlardan daha iyi insanlar da olacak, başarılı insanlardan daha başarılı insanlar da olacak. Yolumuz ilerlemek, yolumuz çağdaşlık, yolumuz kardeşlik, yolumuz birlik ve beraberlik içerisinde Tire'yi yönetebilmek. Benim için hangi partiden olduğunun önemi yok. Benim için öncelikli değer insandır. Hepimiz insan olduktan sonra anlaşabilir, birleşebiliriz. Birleşince sizlerin hocası olmam, sizler benim hocam olursunuz, sizler bana yol gösterirsiniz ve benim öğretmenim halk olur. Çünkü her siyasetçinin halktan alması gereken bir şey vardır. Kendini halka kapatan siyasetçi başarısız olur. Sırtımı da yüzümü de size çevirmek istiyorum. Sizlerle birlikte bu yolculuğa çıkmak istiyorum. Tabii ki talepler oldu biz bunları değerlendirdik" dedi.

Şenoyar, şöyle devam etti:

"Tire'yi yönetirken halk meclisleri oluşturacağız. Bir projeyi ortaya koyup biz bunu uygulayacağız demeyeceğiz, sizlere soracağız. Yapmamız gereken edepli siyaset, demokratik çerçevede de demokratik bir mücadele anlayışı. Seçmenlerin sıkıntılarını biliyorum ve bunları çözmek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Tire için böyle bir göreve talip olduk herkese teşekkür ediyorum kendimiz sizlere teslim ediyorum" diye konuştu.

YİĞİT SOYLU / TİRE (İzmir), ()

FOTOĞRAFLI