CHP Selendi Kadın Kolları Başkanı istifa etti

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülümser Erol, görevinden istifa etti.

CHP Selendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülümser Erol, istifa kararını yazılı açıklamayla duyurdu. Yapılan hizmetin bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Erol, her zaman partinin emrinde olacağını vurgularken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler bugün görevimizi yeni arkadaşlarımıza bırakırken, partimizden gelecek olan her çağrı ile sokak sokak, mahalle mahalle gezmeye hazır olacağız. Görev süresinde yanımda olan tüm il ve ilçe kadın kolları teşkilatımıza, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Gençlik Kollarımıza ve tabii ki, bizlere yol gösteren ana kademe teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Öte yandan CHP İlçe Başkanı Fikri Kaygısız ve yönetim kurulu üyeleri ile Selendi Gençlik Kolları Başkanı Gürkan Dilik de bir süre önce yaptığı yazılı açıklamayla istifa etmişti.

Uğur ÇAKMAK / SELENDİ (Manisa), ()

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