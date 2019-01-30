CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),() - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde CHP İlçe Başkanı Sevim Turan ve yönetim kurulunun tamamı istifa etti. Turan’ın parti üyeliği ise sürüyor.

İttifak görüşmelerinde Orhangazi’nin İyi Parti’ye verilmesinden sonra kriz çıkan CHP ilçe teşkilatında ikinci deprem yaşandı. İlçe Başkanı Sevim Turan görevinden istifa etti. Turan istifasını yazılı basın açıklamasıyla duyurdu. Turan, "Biz 31 Mart 2019 yerel seçim hazırlıkları yaparken CHP Genel Merkezinden gelen genelgeler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık ve devam ettik. Belediye Başkan aday adayları müracaatında bulunan 2 değerli üyemizden bir tanesine İl Başkanlığı MYK ve Parti Meclisi kararıyla görev tevdi edilmiştir. Parti Meclisi kararıyla görev tevdi edilen Çetin Çoklar, Kasım 2018'de halkımızın karşısına çıkarak Bursa İl Başkanlığında basına tanıtılmıştır. Gelinen bu noktada ise ittifak görüşmeleri çerçevesinde Genel Merkez Parti Meclisi kararı hiçe sayılarak İyi Parti ile görüşmeler kapsamına alınmıştır ve İyi Parti’ye bırakılmıştır" ifadelerine yer verdi ve "Yaşadığımız bütün bu sürecin sonunda CHP kurumsal kimliğine zarar vermemek adına ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. CHP üyeliğim devam ediyor. Bir neferi olarak her zaman çalışacağım" açıklamasında bulundu.

CHP'de yaşanan gelişmeler ile birlikte CHP ilçe başkanının yanı sıra yönetim kurulunun da topyekün istifalarını CHP Bursa İl Başkanlı'ğına sunduğu açıklandı.

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