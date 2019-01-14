CHP Orhangazi Belediye Başkan adayı Çetin Çoklar, gençlerle buluştu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Orhangazi Belediye Başkan adayı Çetin Çoklar, Orhangazili gençlerle kahvaltıda bir araya geldi. Burada kısa bir konuşma yapan Çetin Çoklar, ‘’Benim en büyük gayem, genç kardeşlerime, içinde mutlu yaşayacağı bir Orhangazi bırakmak’’ dedi.

31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Orhangazi Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Çetin Çoklar, Orhangazili gençlerle kahvaltıda buluştu. Kendisine gösterilen yoğun ilgi karşısında çok duygulandığını ve heyecanlandığını ifade eden Çoklar ‘’ Benim en büyük gayem, genç kardeşlerime içinde mutlu yaşayacağı bir Orhangazi bırakmak. Bunun için gençleri dinlemeye onlarla beraber hareket etmeye çok önem veriyorum. Gençler bizim göz bebeğimiz. Orhangazi’mizin yükseliş hikayesini onlarla birlikte yazacağız. Orhangazi Belediyesini eski itibarına kavuşturacak, gençlerin gurur duyacağı bir Orhangazi inşa edeceğiz’’ diye konuştu.

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