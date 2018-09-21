CHP okul önlerinde eylem yapacak

CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Binali Gül, partisinde düzenlediği 'Eğitimde 12 sorun 12 çözüm' konulu basın toplantısında "Karma eğitimin kaldırılması Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılması anlamına geliyor ve buna izin vermeyeceğiz" dedi. Gül, karma eğitimden vazgeçilmesi durumunda tüm Türkiye'de okul önlerinde eylemler düzenleyeceklerini söyledi.Milli Eğitim Bakanlığı'nın karma eğitim maddesini kaldırdığı iddialarına hükümet ve MEB'den gelen açıklamaların inandırıcı bulmayan CHP İzmir İl Başkanlığı,

okul önlerinde eylem yapacaklarını duyurdu. CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Binali Gül, karma eğitimden uzaklaşıldığını öne sürerek, "Bu iktidar ve zihniyet kadının okumasına, çalışmasına ve eğlenmesine karşıdır, karma eğitimden vazgeçilme girişiminden vazgeçilmemesi durumunda tüm Türkiye’de okul önlerinde eylemler düzenleyeceğiz" dedi.

12 SORUNA 12 ÇÖZÜM

CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Binali Gül, eğitimde tespit ettikleri 12 soruna yönelik çözüm önerilerini de sıraladı. Gül, "Eğitimde fırsat-imkan eşitliği sağlanmalıdır. Okullar açılmadan önce, devlet okullarında okuyan her çocuğa, eğitime katkı payı olarak 500 TL verilmelidir. Tasarruf tedbirleri kapsamında Milli eğitime ayrılan bütçeden kesinti yapıldı. Hiçbir medeni ülkede eğitim bütçesinden kısılarak tasarrufa gidilemez. Ülkenin can damarları kesilerek tasarruf yapılamaz. SEKA’yı özelleştirip kağıt ihtiyacımızı dışardan karşılamaya başladık. Şimdi çocuklarımızın kitaplarını basacak kağıt sıkıntısı yaşıyoruz" dedi.

CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Gül, öğrencilerin istemedikleri okul türlerinde okumaya zorlandığını bu nedenle LGS'ninkaldırılması gerektiğini öne sürerek, "Çocuklarımız ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirilerek, istedikleri lise türünde okumaları sağlanmalıdır. Eğitim yapısının ürettiği temel sorunlardan birisi de açık liselerdir. Bugün bu liselerde 1 milyon 586 bin 823 öğrenci bulunmakta. Bu gidişle önümüzdeki yıl bu sayı 2 milyonu aşacaktır. Eğitimin toplumla, ekonomiyle ve bilimle ilişkisini yeniden kurmalı ve ona göre etkin yapılanma, çağdaş-bilimsel içerik, yetişmiş öğretmen, güçlendirilmiş okul ve edilgen olmayan öğrenci dikkate alınarak eğitim yeniden yapılandırılmalı" dedi.

İZMİR, ()

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