CHP "OHAL değil demokrasi" konulu eylem yapacak

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, pazar ve pazartesi günlerini İzmir'de geçirecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı hakkında bilgi verirken Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü sempozyumda konuşacağı saatlerde CHP Genel Merkezi'nin Konak Meydanı'nda "OHAL değil demokrasi" konulu eylem yapacağını açıkladı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, pazar günü İzmir'e gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun UEFA standartlarında yapılan 15 bin kişi kapasiteli Tire Stadı'nın açılışını gerçekleştireceğini belirterek pazartesi günü de Balçova Belediyesi'nin Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'yle birlikte düzenleyeceği "Eğitimde adaleti ve geleceği düşünmek" konulu sempozyuma katılacağını bildirdi. Yücel, Kılıçdaroğlu'nun yoğun programı nedeniyle Ankara'ya döneceğini bildirdi. Yücel, Kılıçdaroğlu'nun sempozyumun açılışını yaptığı saatlerde Konak Meydanı'nda "OHAL değil demokrasi" konulu eylem yapılacağını belirterek, "16 Nisan Referandumu'nun yıl dönümünde Genel Merkezimiz OHAL'in hukuksuzluğu ve yarattığı mağduriyetlere 'dur' demek için Türkiye genelinde bir eylem kararı aldı. Bizler de İzmir'de sivil toplum kuruluşlarımızın, odaların, sendikaların ve OHAL'den kurtulmak isteyen tüm İzmirlilerin davetli olduğu bir eyleme imza atacağız. 16 Nisan Pazartesi günü, 'mühürsüz seçimler' olarak tarihimize geçen referandumun yıl dönümünde saat 12.00'de 'OHAL değil demokrasi' eylemimizi gerçekleştireceğiz. Tüm İzmirli vatandaşlarımızı, demokrasi ve özgürlüğe inanan, cumhuriyete bağlı tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

"EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GEREKSİZ BİR AÇIKLAMA YAPMIŞ"

CHP İzmir İl Başkanı Yücel, yazılı açıklamasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne gideceği yönündeki haberlerin üniversite tarafından yalanlanmasına değinerek, şunları söyledi:

"CHP Gençlik Kolları, bir grup üniversite öğrencisiyle CHP Genel Başkanı'nı bir araya getirmek istedi. Ancak üniversiteden bu konuda hiç bir talepte bulunmadık. Genel Başkanımızın programının yoğunluğu sebebiyle kapsamlı bir üniversite programı yapabilmek de mümkün değil. Gençlik Kollarımız bir grup üniversite öğrencisiyle Genel Başkanımızı buluşturmak konuşturmak istedi. Bu da programın akışına göre şekillenecekti. Ekonomi Üniversitesi'nin neden üniversitelerinde olmayacak bir program için basın açıklaması yaptığını anlayamadık. Gereksiz bir refleks göstermişler. Keşke basında çıkan haberlere göre hareket etmek yerine, bizlere ulaşıp bilgi alsaydılar. İletişimsizlikten kaynaklanan bir yanlış anlaşılma olmuş."

İZMİR, ()

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