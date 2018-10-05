CHP öğrencilere defter, kalem ve silgi dağıttı

CHP Konak ilçe örgütü, "Bir Defter, Bir Kalem, Bir Silgi" kampanyası başlatarak, ilçedeki ilköğretim öğrencilerine defter, kalem ve silgi hediye etti.

CHP Konak İlçe Başkanlığı İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan "Bir Defter, Bir Kalem, Bir Silgi" kampanyası kapsamında toplanan defter kalem ve silgiler, ilkokul öğrencilerine dağıtıldı. Partililer dağıtım önce yaptıkları açıklamada ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok sayıda ailenin çocuğunun eğtiim masraflarını karşılayamadığını belirterek, "Gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları fırsat eşitliğinden uzak, sahipsiz ve yoksun bırakılıyor. Her yıl yeniden düzenlenen eğitim sistemi istikrardan uzak ve çarpık bir halde. Geleceğe dair umutlarımızın kemer sıkma politikalarının hedefi haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin kimsesizlerin kimsesi olma mücadelesinin neferleri olarak yurttaşlarımızın yanında omuz omuza mücadelemiz her alanda sürecek" dedi.

İZMİR, ()

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