CHP'nin Salihli adayı Nurlu oldu

CHP'nin Manisa'da, Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu oldu. Nurlu, "Salihli Belediye Başkanlığı mazbatasını alacağımdan kuşkum yok" dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı. Salihli Belediye Başkan adayı olarak Mazlum Nurlu, ismi belirlendi. Nurlu, 23 Aralık'ta kentte yapılan ön seçimde ise kullanılan oyların 1237'sini alarak, seçimi önde tamamlamıştı. Adaylığını değerlendiren Nurlu, "Alınan karardan dolayı hem partim adına hem de partililerimiz adına onur ve gurur duydum. Salihli Belediye Başkanlığı mazbatasını alacağımızdan hiçbir kuşkum yok. Salihli Belediyesi, tekrar sosyal belediyeciliğe kavuşacaktır" dedi.

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), ()

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MAZLUM NURLU KİMDİR?

Mazlum Nurlu, 1965 Salihli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Salihli'de tamamlayan Nurlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1997-1999 döneminde CHP Salihli İlçe Başkan yardımcılığı görevini üstelen Nurlu, 2007 yılından başlayarak, üç dönem ilçe başkanlığı yaptı. 2011 Genel Seçimlerinde aday adayı olarak önseçime giren Nurlu, 3'üncü sırada seçilmiş, kontenjan aday olması sebebiyle 4'e düşmüş ve milletvekili seçilememişti. Kendisi gibi avukat olan İlkgün Şen Nurlu'yla evli olan Nurlu'nun bir çocuğu var. Nurlu, 25. ve 26. dönem milletvekili olarak görev yaptı.