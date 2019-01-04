CHP'nin Merkezefendi'nin adayı kadın avukat

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Denizli'de, Merkezefendi Belediye Başkan adayı Avukat Şeniz Süzek Doğan oldu. Doğan, yapılan eğilim yoklamasında da 3 aday adayı arasında 1'inci seçilmişti.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı. Merkezefendi Belediye Başkan adayı olarak, evli ve bir çocuk annesi 38 yaşındaki Şeniz Süzek Doğan'ın ismi belirlendi. 15 yıl Uşak'ın Karahallı Belediye Başkanlığı görevi yapan Dr. Nihat Süzek'in kızı olan Şeniz Süzek Doğan, parti yönetiminde çeşitli kademelerde görev yaptı. En son Denizli Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Doğan, geçen hafta 3 başkan aday adayı arasında yapılan eğilim yoklamasında birinci seçilmişti.

Adaylığıyla ilgili açıklama yapan Doğan, "Partililerimiz teveccühüyle eğilim yoklamasında birinci oldum. Genel Başkanımız ve Parti Meclisimiz de bu sonuç doğrultusunda bugün aldığı kararla Merkezefendi Belediye Başkan adaylığımı onayladı. Tüm partililerimize teşekkür ederim. Yola çıkarken de söylediğimiz gibi Mart'ın sonu bahar olacak. Merkezefendi'ye kadın eli değecek. 31 Mart'ta partililerimizin ve Merkezefendi'de yaşayan vatandaşların desteği ile sandıktan zaferle ayrılacağımıza inancım tamdır" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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ŞENİZ SÜZEK DOĞAN KİMDİR

Doğan, Denizli'nin Bekilli İlçesinde 01.09.1980'de doğdu. İlk ve orta öğrenimimin ardından İstanbul'da hukuk öğrenimi gören Doğan, yabancı dil eğitimi almak için Londra'ya gitti. 2005 yılından bu yana Denizli'de avukatlık yapan Doğan, evli ve bir çocuk annesidir. İyi derecede İngilizce bilen Doğan, CHP Gençlik Kolları'nda aktif olarak görev aldı. 2012- 2014 yıllarında CHP delegelerinin oylarıyla, Denizli Merkez İlçe ve sonrasında Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yerel seçimlerinde Merkezefendi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclis üyelikleri ne seçildi.