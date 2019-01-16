CHP'nin Kepez adayı Murat Dinç

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP'nin Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez'deki adayı Murat Dinç oldu. CHP'nin ittifak kurduğu İYİ Parti, daha önce Kepez'de CHP'nin açıklayacağı adayı destekleyeceğini duyurmuştu.

CHP'de bugün toplanan Parti Meclisi'nde yeni belediye başkan adayları açıklandı. Açıklanan adaylar arasında İYİ Parti ile CHP arasında uzun süredir pazarlık konusu olan Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez adayı da yer aldı. CHP, önceki yerel seçimlerde MHP'den Kepez ilçesine aday olan Murat Dinç'i aday olarak gösterdi. Kepez bölgesinde uzun yıllardır doktorluk yapan Dinç'i İYİ Parti de destekleyecek. Murat Dinç, kısa süre içinde sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in el sıkıştığı fotoğrafı olarak güncelledi.

AK PARTİLİ MESUT KOCAGÖZ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ak Partili Mesut Kocagöz'ün iki haftadır adı CHP'nin Kepez adayı olarak geçiyordu. İddialar sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ANET'in de Genel Müdürü olan Kocagöz'ün bütün görevlerinden alındığını açıkladı. Kocagöz'ün Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da çekilmiş bir fotoğrafı da ortaya çıktı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul önderliğinde iki gün önce Ankara'ya giden bir ekip, Kocagöz'ün CHP'nin adayı olmasının yanlış bir tercih olacağına yönelik görüşlerini Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ile Oğuz Kaan Salıcı'ya iletti.

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