CHP'nin Kaş adayı Hayri Süt oldu

Ahmet ACAR/KAŞ, () - CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı, Kaş Belediye Başkanı adayı olarak mali müşavir Hayri Süt'ü açıkladı.

CHP Genel Merkezi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Kaş Belediye Baş adayı olarak mali müşavir Hayri Süt'ü açıkladı. 41 yaşındaki Hayri Süt, Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Kaş'ta serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalışan Süt, evli ve iki çocuk babası. Daha önce CHP Kaş Gençlik Kolları ve İlçe Yönetim Kurulu üyeliği görevi yaptı.

Adaylığının CHP Genel Merkezi'nde açıklanmasının ardından açıklama yapan Hayri Süt; "Bu göreve layık görüldüğüm için çok mutluyum. Bundan sonra sen ben yok. Biz olarak yola çıkacağız. 6 aday adayı arkadaşımız vardı. Bunların hepsi ile beraber çalışacağım. Birlikte yol alacağız. Birlikte yürüyeceğiz. Ben bir uzlaşmanın adayı olarak, Millet İttifakı'nın ortağı olan İYİ Parti'deki arkadaşlarımız çalışacağım. Kaş'ın adayıyım" dedi.

Parti mutfağından geldiğini de belirten Süt, "Çağdaş, sosyal, uygulayacağımız projeler yapacağız. Bencilliğin yerine, biz olmayı ilke edinen, başka düşüncelere açık olan, değer veren bir başkan olmak için söz veriyorum. Partimizin ve ittifak ortağımız İYİ Parti'nin görüşleri doğrultusunda çağdaş bir belediye oluşturacağım. Toplumun tüm kesimleri ile birlikte, görüş birliği içinde Kaş'ı yöneteceğim. Çalışmalarıma tüm paydaşlarla birlikte hemen başlayacağım" dedi.

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