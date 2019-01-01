CHP'nin İzmir'de kaybettiği 8 ilçe adayları erken açıklanmayacak

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İzmir'de kaybettiği 8 ilçedeki belediye başkan adaylarının erken açıklanmasına yönelik talebini daha önce genel merkeze bildirdi. Ancak 8 ilçe için gösterilecek belediye başkan adayları, erken açıklanmayacak. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkan adaylarının, 16 Ocak'tan sonra yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısına kalabileceğini belirtti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 4 Ocak'ta yapılacak olan Parti Meclisi (PM) toplantısında, İzmir adaylarının açıklanmasını beklemediklerini söyledi. 16 Ocak'ta yapılacak olan PM'de adayların açıklanabileceğini ifade eden Deniz Yücel, il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, "16 Ocak'ta İzmir adayları açıklanabilir ya da sadece Büyükşehir adayı açıklanır, ilçeler 16'sından sonraki ilk PM'ye kalabilir. O da ocak sonunda olur. Adayların açıklanması şubat ayına kalmaz" dedi. CHP Genel Merkezi'nin, İzmir için hassas bir çalışma yürüttüğünü, bu nedenle adayların henüz açıklanmadığını belirten Yücel, "İzmir'de çok sayıda aday adaylık başvurusu var. Bazı ilçelerde 17-18 kişi aday adaylık başvurusu yaptı. Bunların incelenmesi, değerlendirilmesi, zaman alıyor" diye konuştu.

'BU DURUM BİZDE ZAAFİYET YARATMAZ'

Başkan Yücel, AK Parti'nin İzmir adaylarını CHP'den önce açıklamasının, partisi açısından bir dezavantaj oluşturmayacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu durum bir dezavantaj olmaz. Çalışmalarımızı, adaylarımızı AK Parti'nin adaylarına göre belirlemeyeceğiz. Zaten 24 Haziran'dan sonra biz çalışmalarımıza başladık. Örgütlerimiz çalışıyor. Aday adaylarımız sahada, çalışıyor. Bu durum bizde bir zaafiyet yaratmaz. AKP'nin adaylarının kim olduğu bizi çok ilgilendirmiyor. Bu diğer partilerin adaylarını önemsememe veya hafife alma değil. Onların da hepsi bir birinden değerli ama biz CHP olarak özellikle İzmir'deki duruşumuzu, tavrımızı, adaylarımızı belirleyeceğimiz kriterleri daha önce de birçok kez belirttik. Partili olması, İzmir'de aday olacağı ilçede sevilen, sayılan kişilerden olması, örgütte görev almış olması, CHP örgütü ile bir bağı olması. Bu tip kriterler var. Dolayısıyla diğer partilerin adaylarını açıklayıp açıklamaması, bizim kendi planımız ve programımız açısından çok da önemli değil."

'ÇOK AKLA MANTIĞA UYGUN DEĞİL'

AK Parti İzmir Milletvekili ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesini de değerlendiren Yücel, "AKP'nin iç işlerine karışmak bizim işimiz değil. Ama 2014 yerel seçimlerinde sayın Aziz Kocaoğlu ile yarışında seçimi kaybeden aynı zamanda İzmir milletvekili olan birinin kalkıp İstanbul gibi bir yerden aday gösterilmesi, çok akla ve mantığa uygun gelmiyor. Seçim günü sonuçlar alındığında, kararlarının doğru olup olmadığını göreceğiz" dedi.

'HENÜZ BİZE RESMİ BİR BAŞVURUSU OLMADI'

Yücel, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığından çekilmesine yönelik de şunları söyledi:

"Beklemiyorduk, kendi kararı. Henüz kendisi ile bir görüşmemiz olmadı. Resmi olarak bize başvuru veya bildirimi de olmadı. Biz de kararını basından öğrendik."

Deniz Yücel, "İzmir İl Başkanı olarak, Büyükşehir Belediyesi için gönlünüzde nasıl biri yatıyor" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Her şeyden önce gönlümde partimizin başarısı yatıyor. Gönlümüzde bir kişi ya da bir profil yatmıyor. Ama Büyükşehir adayı önemli. Sadece Büyükşehir olarak bakmamak gerekiyor. Partimizin Büyükşehir Belediyesi'ndeki başarısı diğer ilçeleri de etkileyecek, ilçeleri sürükleyecek. O nedenle biz çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız onlar da çok titiz bir çalışma yapıyor. Adayların açıklanmasının gecikme nedenlerinden biri de bu."

Başkan Yücel, İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı hariç, tüm ilçeler için anket çalışması yapılacağını, çalışmaların henüz başlamadığını da sözlerine ekledi.

Umut KARAKOYUN / İZMİR, ()

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