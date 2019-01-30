CHP'nin İzmir başkan adayları yarın Anıtkabir'e gidecek

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve ilçe belediye başkanları, 31 Ocak Perşembe günü Anıtkabir'e gidecek.

CHP'nin İzmir'de Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Tunç Soyer ve ilçe belediye başkan adayları, İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte Ankara'da olacak. 31 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de Anıtkabir'e gidecek olan CHP'liler, burada Ata'nın huzuruna çıkacak. Programın ardından İl Başkanı Yücel, CHP Genel Merkezi'ne gidecek.

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