CHP'nin eski Mersin İl Başkanı Yenişehir'e aday oldu

MERSİN, (O)- MERSİN'in Yenişehir ilçesi Pozcu semtinde 28 yıldır eczacılık yapan, CHP eski Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir Belediyesi'ne aday adayı oldu.

Eczacılığın halkla iç içe yürütülen bir meslek olduğunu belirten Yenişehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdullah Özyiğit, 28 yıldır insanlarla etkileşim halinde olduğunu söyledi. 10 yıl boyunca Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) başkanlığı görevinde de bulunduğunu anlatan Özyiğit, "Tüm bu mesleki birikimlerimle beraber, etkileşim halinde bulunduğum binlerce insanın Yenişehir odaklı olması ve 28 yıldır bir parçası olmaktan mutluluk duyduğum ilçeme aday adayı oldum" dedi.

HEDEFİMİZ YÜZDE 65

CHP'de Mersin İl Başkanlığı yaptığı süreyi değerlendiren Özyiğit, "45 gün sonra yapılan seçimle beraber, il başkanlığı görevini seçilerek devam ettirdik. 42 ay boyunca il başkanlığı görevini yürüttüm. Bu sürede 7 Haziran seçimlerinde CHP, Mersin’de 1'inci parti oldu. 1 Kasım seçimlerinde de 11 milletvekili olan Mersin’de 4 milletvekilimizi meclise gönderdik. Yerel seçimlerde Yenişehir için hedefimiz yüzde 65’tir. Bu oy oranı da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yüzde 5 katkı sağlayacaktır. Bu sebeple Yenişehir, Mersin’in lokomotifi olacak iddiasındayız. Yenişehir’de en sağdan en sola kadar, her kesimden vatandaşımızla beraber, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız yönetim sürecimizin merkezinde olacaktır" diye konuştu.



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