CHP'nin Balçova aday adaylarından birlik mesajı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde Balçova'dan Cumhuriyet Halk Partisi adayı olmak için mücadele eden aday adayları kahvaltıda buluşup, birlik mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimleri için Balçova'da mevcut belediye başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile devam kararı aldı. Bu kararın ardından CHP İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, aday adaylığı başvurusunda bulunan Banu Gençkan, Hürmet Kırmızı, Hüseyin Çorlu, Şenol Aslanoğlu ve Mehmet Ali Çalkaya'yı buluşturdu. Başkan Eryılmaz ile kahvaltıda bir araya gelen aday adayları, amaçlarının CHP'yi ülke yönetiminde iktidara taşımak olduğunu ifade ederek mücadeleye devam edeceklerinin ve partilerinin başarısı için birlikte çalışacaklarının mesajını verdi.

Balçova'da 15 yıldır rekor oylarla iktidarda olduklarını ifade eden CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, "İlçemizde halkın yanında olan, kadınlara, engellilere, öğrencilere ve zorda olan vatandaşlara destek olan, yatırım yapan ama borcu olmayan bir yerel yönetim modeli sergiliyoruz. Balçova'da kimsenin aç ve açıkta olmadığını bilmek bize huzur veriyor. Amacımız partimizin bu anlayışını tüm ülkede egemen kılmaktır" diye konuştu.

İZMİR, ()

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