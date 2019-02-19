CHP'nin Antalya'daki meclis üyeleri belli oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - CHP'nin belediye meclis üyeleri belli oldu. İlçeler listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Siyasi partiler 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak aday listelerini YSK'ya sunuyor. Antalya'da CHP'nin ilçe örgütleri, İYİ Partili meclis üyesi adaylarının bulunduğu listeyi, seçim kurullarına teslim etmeye başladı. CHP'nin Muratpaşa listesinin ilk sırasında, bir dönem CHP İl Başkanlığı yapan Ertuğrul Ünal yer aldı. Listenin ikinci sırasında Yusuf Emre Ertuğan, üçüncü sırada Mustafa Akaydın döneminde meclis üyeliği yapan Deniz Filiz yer aldı. Ön seçimde yer alan Mithat Aras dördüncü, Murat Şimşek de beşinci sırada yer buldu. Muratpaşa kontenjan sıralamasının ilk sırasında ise Konyaaltı Belediyesi'nin meclis üyesi Mehmet Hacıarifoğlu, ikinci sırasında da Murat Öztinar yer aldı. Muratpaşa listesinde 5 İYİ Partili yer buldu.

MESUT KOCAGÖZ KEPEZ'DE İLK SIRADA

CHP'nin Kepez ilçesi meclis üyesi aday listesinde, AK Parti'de uzun süre siyaset yapan Mesut Kocagöz yer aldı. Kocagöz, CHP'den Kepez Belediye Başkan adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş, bu görüşmenin ardından Kocagöz'ün Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlerine son verilmişti. Kepez'de ikinci sırada Enver Barış, üçüncü sırada Barış Bulut, dördüncü sırada Oktay Başaran, beşinci sırada da Adem Alkan yer aldı. Kepez'de kontenjan listesinde de ilk sırada Mehmet Poyraz, ikinci sırada Mehmet Tekin yer aldı.

KONYAALTI'NDA SEMİH ESEN'E YAKIN İKİ İSİM

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in halefi Semih Esen'in yarıştığı Konyaaltı'nda liste şekillendi. Listenin ilk sırasında Metin Altunbaş, ikinci sırasında uzun yıllardır Böcek ile siyaset yapan Şafak Otuzaltı yer buldu. Listenin üçüncü sırasında Büşra Özdemir, dörtte Ali Polat, beşinci sırada da bu dönem Muratpaşa'da meclis üyeliği yapan Mustafa Taşbaş yer aldı. Konyaaltı'nda kontenjan sıralamasında da başkan adayı Semih Esen'in yanında yer alan Şevket Korkut ve yine Esen'e yakın isim Tubğa Erke Bostan yer aldı. Kontenjan listede Böcek ile yıllardır siyaset yapan Ayhan Abay üçüncü sıraya yerleştirildi.

Döşemealtı'nda ilçe başkanlığı yapan Zekeriya Altun ilk sırada Şerafettin Özer ikinci, kontenjan listesinde de Erdoğan Çetin ilk sırada yer aldı.