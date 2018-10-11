CHP Muğla Milletvekili Erbay: "Türkiye olmadan güçlü bir AB olmaz"

CHP Muğla Milletvekili ve Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu üyesi Burak Erbay, TBMM'yi temsilen Brüksel'de düzenlenen AB Ulusal Parlamento Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Milletvekili Erbay, "Türkiye olmadan güçlü bir AB'den söz etmek mümkün değildir. Türkiye'nin olmadığı bir AB eksik kalmış olacaktır. Bu nedenle gerek Türkiye olarak biz gerekse AB, üyelik sürecimizi hızlandıracak adımlar atmalıyız" dedi.

AB'nin geleceğinin tartışıldığı AB Ulusal Parlamento Temsilcileri Toplantısı için 9-11 Ekim tarihleri arasında Brüksel'de bulunan CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Burak Erbay, AB Parlamentosu ve AB Komisyonu'nu ziyaret ederek burada AB Ulusal Parlamento Temsilcileri ve AB Genişlemeden Sorumlu yetkililerle bir dizi görüşmede bulundu.

Türkiye'nin yer almadığı bir AB'nin eksik kalacağını ve güçlü bir topluluk olamayacağını vurgulayan Erbay, "Küreselleşen dünyada ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel işbirlikleri olmazsa olmaz bir durumdur. Türkiye'de bu ittifaklar açısından gerek ekonomik gerekse coğrafi olarak sağladığı avantajlar açısından önemli bir aktördür. AB ile ekonomik, askeri, siyasal, sosyal alanlarda güçlü ve köklü ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler gelecekte de devam edecek. Bu nedenle Türkiye'nin içinde olmadığı bir AB, küresel dünyada söz sahibi olma konusunda eksik kalacaktır. Türkiye olmadan güçlü bir AB'den söz etmek mümkün değildir. Türkiye'nin olmadığı bir AB eksik kalmış olacaktır. Bu nedenle gerek Türkiye olarak biz gerekse AB, üyelik sürecimizi hızlandıracak adımlar atmalıyız Katıldığımız toplantılarda ve yaptığımız görüşmelerde bu konuyu anlattık ve Türkiye'nin AB üyeliğinin her iki taraf açısından da çok önemli katkılar sağlayacağını ifade ettik. Türkiye'nin AB için önemini vurguladık" dedi.

"YÖNÜMÜZÜ AB'YE ÇEVİRDİK"

Türkiye'nin AB üyelik sürecinin temelinin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi olduğunu söyleyen Erbay, "Amacımız demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının, insan haklarının, evrensel değerlerin hakim olduğu, vatandaşlarımızın refah seviyesinin ve yaşam standardının yüksek olduğu bir ülkede yaşamaktır. Ortaya koyduğumuz bu hedefe en uygun örnek ise AB üyeliğidir. Bu nedenle yönümüzü AB'ye çevirdik" diye konuştu.

"AB SÜRECİNİ İÇ POLİTİKA MALZEMESİ OLARAK KULLANMAK YANLIŞ BİR TUTUMDUR"

CHP Brüksel Temsilciliği'ni de ziyaret ederek temsilcilerle görüşen Erbay, burada yaptığı açıklamada da, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde AKP'nin dış politikadaki hatalarından ve AB üyelik sürecini iç politika malzemesi olarak kullanmasından kaynaklı olarak aksamalar ve kesintiler yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"AB sürecini iç politika malzemesi olarak kullanmak yanlış bir tutumdur. AB ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için iç politikaya yönelik kaygılarla yapılan popülist politikaları ve kavga dilini bir kenara bırakarak gerekmektedir. CHP olarak biz hem Türkiye'de hem de Brüksel temsilciliğimizdeki arkadaşlarımız bu sürecin sonuç alıcı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için, yapıcı bir tutumla ama taviz vermeden, eşitlik ilkesinden ödün vermeden devam etmesi için büyük gayret gösteriyoruz. Brüksel temsilciliğimizdeki arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Burada çok büyük gayret göstererek önemli çalışmalara imza atıyorlar."

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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