CHP Muğla'da belediye başkan adaylarını tanıttı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla İl Başkanlığı, Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısı düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, CHP'nin Muğla'daki belediye başkan adayları tanıtıldı. CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Mürsel Alban, Burak Erbay ve Süleyman Girgin, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, belediye başkan adayları ve parti yöneticileri tanıtım etkinliğine katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Osman Gürün, adayların güzel idealleri olduğunu belirterek, "Muğla, çok özel bir coğrafya. Türkiye'de yaşayanlar 'Bu yıl Muğla'nın hangi ilçesinde tatil yapalım' diye program yapıyorlar. Bu açıdan titizlikle korunması ve geliştirilmesi gereken bir ildeyiz. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra, kuruluşu tamamladık. 1 milyar 250 milyon lira yatırım yaptık. Bizim önümüzdeki dönem altyapıya yönelmemiz gerekiyor. Altyapı halk tarafından çok fazla algılanan bir yatırım değil. Hatta altyapı yapıldığı esnada getirdiği sıkıntılarla eleştiri aldıran bir yatırım. Fakat bizim bu yatırımı, Muğla'ya kazandırmamız gerekiyor. Şu ana kadar Dünya Bankası'ndan 900 milyon kredi temin ettik. Gökova Körfezi'ni heba etmememiz gerekiyor. Çok fazla inşaata izin verilen imar planlarına hep birlikte karşı durmalıyız. Bunu da yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Çünkü burası bizim" dedi. Kavgayla işlerinin olmadığını ifade eden Gürün, "Gelin aramızdaki güveni arttırmaya çalışalım. Şeffaf bir şekilde, kimseyi kırmadan Muğla'ya hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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