CHP milletvekilleri toplanıyor

İZMİR’de CHP’li milletvekilleri, yaklaşan yerel seçimlere dair görüş alışverişinde bulunmak üzere yarın bir araya gelecek.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in çağırısı ile bir araya gelecek olan CHP’nin İzmir milletvekilleri, yarın (cuma) saat 09.30’da kahvaltıda buluşacak. Konak’ta bulunan bir otelde düzenlenecek olan kahvaltıda, milletvekilleri ile yerel seçimlere dair görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantıya, bazı vekillerin il dışında olduğu için katılmayacağı öğrenildi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()