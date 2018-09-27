CHP Milletvekili Şevkin, kanser hastalarının ilaç sorununu meclise taşıdı

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kanser hastalarının ilaca erişememe sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Kadınların korkulu rüyası olan meme kanserinde kullanılan ilaçların piyasada bulunamaması ve bazılarının Türkiye’de ruhsatlandırılmamasının yanı sıra Verzonia gibi bazı kanser ilaçlarının da Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından karşılanmadığı yönündeki şikayetleri değerlendiren Dr. Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandırılması istemiyle meclise soru önergesi sundu.

ÖNLEM ÇAĞRISI

İlaca erişemeyen, büyük sorun yaşayan bazı hasta ve hasta yakınlarının Türkiye’de ruhsatlandırılmayan Verzonia isimli ilacı yurtdışından 70 bin lira karşılığında satın almak zorunda kaldığını ifade eden Şevkin, meme kanseri ile diğer tüm kanser hastalarının maddi-manevi sorunlarının giderilmesi için önlem alınması, sürdürülebilir bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

KALICI ÇÖZÜM BULUNMALI

Şevkin'in, Sağlık Bakanı Koca’ya yönelttiği sorular şöyle:

"Türkiye’de meme kanserine yakalanan kadın hasta sayısı kaçtır? Meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangileri ruhsatlıdır, hangileri SGK tarafından karşılanmaktadır? Meme kanseri hastalarının bazı ilaçlara erişemedikleri iddiaları doğru mudur? Söz konusu Verzonia isimli ilacın hastaya uygulanması için Türkiye’de ruhsatlandırma çalışması var mıdır? Varsa süreç nasıl işlemektedir? Anılan ilaç ruhsatlandırılacaksa SGK tarafından karşılanacak mıdır?

6- Meme kanseri hastalarının ilaç ve ekonomik sorununa kalıcı çözüm bulunması için bir girişiminiz olacak mıdır? Türkiye’deki tüm kanser hastalarının ilaçtan kaynaklanan büyük sorununun giderilmesi ve çözümün sürdürülebilir olmasına yönelik herhangi bir çalışma mevcut mudur?”



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×