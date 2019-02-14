CHP Milletvekili Erbay'dan Maden Kanunu tepkisi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Burak Erbay, hazırlanan Maden Kanunu'nun doğayı, çevreyi, suları ve toprakları kirletmenin önünü açtığını ileri sürdü.

TBMM'de görüşülen Maden Kanunu ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Muğla Milletvekili Erbay, "Şu bir gerçek ki, her madenin çıkarılması için birçok farklı kimyasal kullanılmaktadır. Bu kimyasallar doğamızı, çevremizi, denizlerimizi ve havamızı kirletmekle kalmamakta, tüm içme suyu kaynaklarımıza büyük zararlar vermektedir. Plansız maden aramaları turizm bölgelerimize, narenciye bahçelerine, zeytinliklere ve tarım alanlarımıza da zarar vermektedir" dedi. Yasa teklifi hazırlanırken ilgili kurum ve kuruluşlarla çevre derneklerinden, sivil toplum örgütlerinden görüş alınmadığını vurgulayan CHP'li Erbay, şunları söyledi:

"Yapılan bir araştırmaya göre Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy santrallerinden 40 yıl boyunca toplam 28 bin kilogram cıvanın havaya salındığı tespit edilmiştir. Bu 3 santral, her yıl doğaya toplam 1100 kilogram cıva salmaya devam etmektedir. Bu cıvanın 4'te 1'i deniz suyuna, diğer 4'te 1'i de tarım arazilerine ve ormanlara karışmaktadır. Yatağan Deştin havzasında verilen maden ruhsatı, Deştin Su Havzası'ndaki su kaynaklarının kirlenmesine sebep olmuştur. Yatağan ilçesi Gökgedik Mahallesi'nde cam ve seramik sanayisinde hammadde olarak kullanılan feldispat madeni çıkarılması için kullanılan kimyasallar sonucunda mahalleliler sağlıklarını, hayvanlarını, sularını ve tek geçim kaynakları olan 500-600 yıllık fıstık ağaçlarını kaybetmeye başladı. Uzun vadeli ve bütüncül planlamanın yapılmaması ve Muğla'da maden sahalarının her geçen gün verilen ruhsat sınırlarının dışına çıkması nedeniyle mahalleler bulunduğu yerden taşınmakta, insanlar yıllardır yaşadığı topraklarını terk etmek zorunda bırakılmaktadır. Şu ana kadar birçok mahalle yerinden edildi ve bu plansızlık devam ederse birçok mahalle daha yerinden edilecektir. Bu durum bölgenin sosyolojik, kültürel ve ekonomik yapısını da bozacaktır" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

FOTOĞRAFLI