CHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Karaoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor

KAYSERİ, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Partililerle yaptığı toplantılarla fikir alışverişinde bulunan Karaoğlu, “Melikgazimiz için ranta değil, insana odaklı projelerimiz var” dedi.

CHP’de Melikgazi Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Sema Karaoğlu, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaş ziyaretleri ile hedeflerini anlatan Karaoğlu, STK’larla da fikir alışverişi yaparak, projeleri masaya yatırıyor. Sık sık partilileriyle de bir araya gelen ve önerileri dinleyen Karaoğlu, “Bir yandan saha çalışmalarımız devam ederken, aynı zamanda partililere de zaman zaman bilgi veriyorum. Ekibimle birlikte projelere çalışıyoruz. Halkın yararına olan projelerle kamuoyunun karşısına çıkacağız” diye konuştu.

CHP’Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 TL

CHP’li belediyelerde yeni yılla birlikte asgari ücretin 2 bin 200 TL olarak uygulanmaya başlandığını dile getiren Dr. Sema Karaoğlu, “Keşke imkanlar, şartlar iyi olsa asgari ücret daha da artsa. Ancak buna rağmen CHP halkçı belediyeciliği ortaya koymuş ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıkladığı gibi CHP’li belediyelerde asgari ücretle çalışan vatandaşlarımıza destek sağlanmıştır. Partimiz 2019 yılında asgari ücretin 2 bin 200 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini de Meclis Başkanlığı'na sundu, ancak ne yazık ki bu teklif iktidar cephesinden kabul görmedi. İşte biz her alanda elimizden gelenin en iyisini yaparak halkçı belediyeciliği esas alacağız” şeklinde konuştu.

ODAĞIMIZDA RANT YOK, İNSAN VAR

Hiç kimseyi ötekileştirmeden, her yere eşit hizmet götürmek için çalışacaklarını belirten Karaoğlu, “Projelerimizi de bu anlayışla hazırlıyoruz. Yani odağımızda rant yok, insan var. Seçmene sahip çıkma ve hesap verebilirlik var. Yeşile, doğaya, ortak kullanım alanlarına saygı var. Tarıma, hayvancılığa, ekonomiye sözde değil, özde destek anlayışı var. Biz huzurlu ve sağlıklı kentler inşa etmenin sözünü veriyoruz. Kardeşliği, birlikteliği topluma aşılama sözü veriyoruz. Biz saygıyı, sevgiyi, kültürü, sanatı kısacası insanı esas alan projelerimizle vatandaştan destek istiyoruz. İnşallah halkımızın desteği ile bunu başaracağız. Birlikte yol alıp, Melikgazi’ye yakışanı yapacağız. Artık yerinde sayan bir Melikgazi değil, kendini yenileyen, yeni hedeflere doğru yol alan bir Melikgazi hedefiyle mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

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