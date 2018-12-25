CHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Karaoğlu'ndan KGC'ye ziyaret

KAYSERİ, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni (KGC) ziyaret etti. Ziyarette basının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Karaoğlu, kağıt başta olmak üzere artan maliyetlerle basının zor günler geçirdiğini belirtti.

CHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Sema Karaoğlu, partisinin Melikgazi İlçe Başkanı Yakup Yılboğa ile birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensuplarına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Karaoğlu, basının yaşadığı sorunlara da dikkat çekti. Yerel basınının zor şartlarda görev yaptığını, fedakarca gayret gösterdiğini kaydeden Karaoğlu, “Basın mensupları ile uzun zamandan beri yol arkadaşlığı yapıyoruz. Bu şehrin sorunlarını birlikte çözmek, gündeme getirmek için hep bir arada olduk. Hepinize teşekkür ediyoruz, desteğiniz için. Basının öneminin farkındayız. Özellikle yerel basın genel manada basının tekelleştiği bir dönemde özgür habercilik için demokrasinin sağlıklı işlemesi için önemli. Eğer yerel basın gelişirse demokrasi de aynı oranda gelişir. Milli mücadele de kutsal bir görevi yerine getirmiş olan yerel basına herkes destek olmalıdır. Bu kapsamda biz CHP olarak yerel basının güçlenmesi konusunda üzerinize düşen görevi yapacağız. Zaten Genel Başkanımız bu kapsamda zaman zaman yerel basının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantılar yaptı ve yapmaya da devam edecek.” dedi.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların basını da olumsuz etkilediğine dikkat çeken CHP Melikgazi Belediye Başkanı Sema Karaoğlu, özellikle kağıttaki artışa değindi. Karaoğlu, “Bugün ekonomide yaşanan sıkıntılar, dövizdeki artış yerel basını da olumsuz etkilemiştir. Özellikle kağıda gelen zamlar farklı bölgelerde gazetelerin kapanmasına neden olmuştur. Halen bu yönde sıkıntı devam ediyor. Yerel basın diken üstünde sanki. Oysa bu süreçte yerli ve milli kâğıt fabrikalarımızın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Keşke SEKA ilk kağıt fabrikamız temelleri 1934’lerde atılan o fabrikamız bugün olsaydı. Kâğıtta bugün dışa bağımlı olmazdık. Ne yazık ki Türkiye değerli milli yerli kurumlarını kaybetti, kaybediyor. İşte bu da cumhuriyeti kuran anlayışın da ne kadar ileri görüşlü olduğunu ortaya koyuyor. Var olanı satmak kolay önemli olan yaşatmak. Bugün o fabrikaların önemini daha çok anlıyoruz. Bunun yanında gazetelerin gelişmesi için teknolojik desteğe de ihtiyaçları var. Örneğin daha kaliteli baskı için daha kaliteli yayıncılık için yerel basına yerel yönetimleri destek olması ortak proje geliştirmesi gerekiyor. Yerel basına sahip çık şeklinde başlatılan kampanyaya destek veriyoruz, şehrin gündemini gazetelerden televizyonlardan takip ediyoruz. Bizim görmediğimiz konulara ışık oluyorsunuz. Basının sorunları çok, zaten sizlerde bunu dile getiriyor ve iktidarı uyarıp, daha iyi şartlarda görev yapmak için mücadele ediyorsunuz. Biz de bu konuda her zaman sizlerleyiz.”

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde basının adil ve tarafsız bir yayın anlayışı ortaya koyacağına inandıklarını ifade eden Karaoğlu, “Bir her şeyin tartışarak ortaya konmasından yanayız, yoksa kabullenmek her şey olduğu gibi yansıtmak, kopyalamak kolay ama bu gelecek nesillere ülkenin geleceğine zarar verir. Ülke için halk için ortak aklı bilimsel aklı vicdani aklı ortaya koymalıyız. Bunu birlikte yapmalıyız. İşte bu çerçevede yola çıkarken, ben değil biz anlayışı ile yönetime talibiz. Melikgazi’de artık değişim olmalı. Kayseri’de, Türkiye'de değişim olmalı. Çünkü uzun süre bir yerde kalırsanız yanlışları doğru gibi algılarsınız. Bugüne kadar emeği geçen hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede projelerimizi de süreç içerisinde ortaya koyacak, hedeflerimizi de sizler aracılığıyla kamuoyuna aktaracağız.” diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, CHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu’na teşekkür ederek, seçim sürecinde de başarı dileklerini iletti.

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