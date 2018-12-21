CHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Karaoğlu, kadın cinayetlerine dikkat çekti

KAYSERİ, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediyesi Başkan adayı Sema Karaoğlu, son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Karaoğlu, 2018 yılının ilk 6 ayında 206 kadının şiddete kurban gittiğini söyledi.

CHP Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Sema Karaoğlu, özellikle son zamanlarda ilimizde artan kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili basın açıklaması yaptı. Karaoğlu 2018 yılı yarısında yaşanan kadın cinayetlerinin istatistiksel verilerini değerlendirerek, “Ülkemizde son zamanlarda artan kadın cinayetleri, kadına yönelik her türlü şiddet olayı maalesef bizi derinden yaralamaktadır. 2018 yılının ilk yarısında, kadına yönelik şiddetin boyutunu gözler önüne seren istatistik sonuçlarına göre; 206 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. 206 kadınımızdan 85’ini kimin öldürdüğü tespit edilemedi, 56’sı evli olduğu erkek tarafından, 16’sı erkek arkadaşı tarafından, 11’i oğlu tarafından, 11’i akrabası tarafından, 10’u tanımadığı biri tarafından, 8’i ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından, 5’i babası tarafından, 4’ü de boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Bu verilere göre, en az 63 çocuk ise annesiz kaldı” dedi.

Son iki ay içerisinde ilimizde 3 kadının öldürüldüğünü belirten Karaoğlu, “İlimizde ise bu durum son zamanlarda, hem intihar olayları hem de kadın cinayeti oranı şaşırtıcı bir şekilde arttı. Son 2 ay içerisinde 3 kadın öldürüldü ve aynı zamanda 5 intihar olayı gerçekleşti. Bu kadınlarımızdan 2’si eşleri tarafından diğeri 3 yıldır birlikte yaşadığı iddia edilen şahıs tarafından öldürüldü.” İfadelerini kullandı.

Hem bir kadın derneği başkanı olarak , hem bir kadın olarak bu tür olaylar her zaman gündemimde oldu. Gücümün ve yetkimin yettiği sınırlarda nerede bir kadına haksızlık varsa, kendimi orada buldum. Toplumların kadınlara yüklediği bazı görevler var. Cinsiyet eşitliğinin sağlanmadığı toplumlarda, maalesef sorunlar kadına şiddet veya kadının intiharı veya kadın cinayetleri olarak karşımıza çıkıyor.” Bu korkunç tablo acil çözüm bulunması gereken bir konudur. Daha fazla parçalanmış aileye, daha fazla anasız büyüyecek yavruya dayanma gücü kalmamıştır toplumumuzun. Bu sorun çok yönlü bir sorundur, multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Çözüm için elini taşın altına koyması gereken kurum ve kuruluşlar bir an önce daha aktif harekete geçmelidir. CHP nezdinde bu konuda çalışmalar yapılmaktadır, partim soruna yönelik çözümlerde üstüne düşen göreve hazırdır şeklinde konuştu.

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