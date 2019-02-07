CHP, meclis üyelikleri için listeleri 11 Şubat'a kadar hazırlayacak

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkan adayları ve CHP'nin ilçe başkanları, seçim çalışmalarını konuşmak için Çankaya'da bir otelde bir araya geldi.

Basına kapalı şekilde yapılan toplantıda, belediye meclis üyelikleri ile seçimde izlenecek yol haritasının konuşulduğu belirtildi. Toplantının ardından açıklama yapan Tunç Soyer, "Tüm belediye başkan adaylarımızla, tüm ilçe başkanlarımızla bunları ilk defa konuşma fırsatı bulduk. Güzel bir başlangıç oldu. Meclis üyeliklerinin, genelgeye göre gelecek pazartesi gününe kadar netleşmesi gerekiyor. Süre çok dar, çok hızlı çalışılması gerekiyor. İlçe adaylarımız, ilçe başkanlarımız birlikte müzakere edecekler. Sonra il milletvekilleri ile müzakere edecekler. Pazartesi gününe kadar süreç bitecek" dedi.

İZMİR, ()

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