CHP Manavgat'ta taban toplantısı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - CHP Manavgat ilçe başkanlığı tarafından 24 Haziran seçimi öncesinde genişletilmiş taban toplantısı düzenlendi.

İbrahim Sırrı Sözen Gençlik Merkezi'ndeki toplantıya Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İlçe Başkanı Aliye Coşar ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda oluşturulan divan heyetine CHP ilçe eski başkanlarından Abbas Tarakçı başkanlık etti.

Toplantıda konuşan CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, ülkenin içinde bulunduğu durumun hiç iç açıcı olmadığını savundu. İlçe başkanının konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

FOTOĞRAFLI