CHP'liler gözaltındaki gençler için adliyede

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya'da gözaltında tutulan 10 gencin siyasi bir cezalandırmayla karşı karşıya kalmaları halinde toplumun bunu değerlendireceğini söyledi.

Antalya'da, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimleri'nin ardından oy çuvallarının getirildiği adliye önünde, CHP ile Ak Parti ve MHP'li grup arasında yaşanan gerginliğin ardından gözaltına alınan 10 kişi için CHP'liler bugün Antalya Adliyesi'ne geldi. Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, ilçe başkanları ve çok sayıda partilinin bulunduğu grup, adli sürecin etkilenmemesi için basın açıklaması yapmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı. 'Baskın seçim' olarak nitelendirdiği erken seçimin ortamı çok gerdiğini söyleyen Budak, “Gençler buraya doğal olarak oylara sahip çıkmaya gelmişler. Partiler arasındaki gençler karşılıklı atışmış. Bu gerginlikle gözaltına almak doğru değil" dedi.

Suçlarının olması halinde tespit edilebileceğini sözlerine ekleyen Budak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kanunda bununla ilgili ceza varsa, cezalarını çekerler. Ama burada itirazımız, OHAL'den dolayı kullanılan 7 günlük gözaltı süresinin kullanılmasıdır. Çocukları bıraksınlar. Eğer yargılanacaksalar da Türk adaleti bunun gereğini yapar. Gençlere isnat edilen bir suç yok. İnceleme yaptıkları söyleniyor. Cumhurbaşkanına hakaret diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar. Yani başka bir şey yok. Öncelikle gözaltındaki gençlerin serbest bırakılmasını istiyoruz. Şu an 10 kişi gözaltında. Bu durumun toplumdaki hissiyatı şu; Bu, siyasal bir karara doğru götüren ve bunu tetikleyen bir süreç gibi görünüyor. Bu siyasal değil, hukuki bir şeydir. Sonuç itibarı ile gözaltılara bu anlamda karşıyız. Eğer siyasi bir cezalandırma söz konusu ise toplum da bunu değerlendirir."

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