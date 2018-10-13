CHP'li Yücel, "Başarılı olamamamız zor olan şeydir"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin Konak, Balçova ve Narlıdere ilçeleri mahalle temsilcileri ile bir araya geldi. Yücel toplantıda yaptığı konuşmada, "AKP iktidarı ülkeyi yoksullaştırmış, halkı umutsuzlaştırmış ve ekonomiyi batırmışken, bizlerin seçimlerde başarılı olamamamız zor olan şeydir" dedi.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, mahalle temsilcilerini dinlediği, görüşlerini aldığı toplantılar kapsamında metropol ilçe toplantılarına başladı. Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Yücel, AK Parti'yi yerel seçim korkusu sardığını öne sürerek, "Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarımızı çok erken başlattık. Alan çalışmalarımızda halkla gerçekleştirdiğimiz buluşmaların dışında, bizler örgütümüzün heyecanını ve motivasyonunu arttırmak için örgütümüzle de sık sık bir araya geliyoruz. Seçimler yaklaştıkça tempomuz daha da artacak. Seçimin önemi dikkate alındığında, fazla zamanımız kalmadı. Bizler zaman gözetmeksizin ve fedakarca çalışmak zorundayız. Bu çalışmalarda siz mahalle temsilcilerimize çok güveniyorum. Değerli arkadaşlarım sizler mahallelerde partimizin ilk halkla temas eden sorumlularısınız. Çok önemli bir görevi üstleniyorsunuz. Şimdi hiçbir dönemde çalışmadığınız kadar çalışacağınıza, mahallenizde bulunan herkese dokunarak çalışma yürüteceğinize inanıyorum. Hepimiz aldığımız sorumlulukların gereğini yerine getirir, omuz omuza çalışırsak önce yerelde sonra genelde partimizi iktidara taşıyacağımıza hiç şüphem yok" diye konuştu.

AK Parti iktidarının ekonomiden, dış politikaya kadar her alanda çok kötü bir yönetim gösterdiğini öne süren Deniz Yücel, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi değiştirmek için çaba sarf ettiğini iddia ederek, "AKP iktidarı ülkeyi yoksullaştırmış, halkı umutsuzlaştırmış ve ekonomiyi batırmışken, bizlerin seçimlerde başarılı olmamamız zor olan şeydir. AKP ve Genel Başkanlarını yerel seçimlerde başarısızlık korkusu sarmış durumda. Aslında haksızda değiller. Halk memleketin içler acısı, hepimizi üzen halini görüyor ve bu durumun sorumlusunun AKP ve Sayın Erdoğan olduğunu biliyor. AKP'liler de bunun farkında. Şimdi insanlar yoksulluğu, enflasyonu, sarayın ve yandaşlarının zenginliğini konuşmasın diye gereksiz ve söylemlerinin gerçekliği olmayan yeni tartışmalarla gündemi değiştirme çabasındalar. Önce İsmet İnönü'yü kullanıp gündemi değiştirmeye çalıştılar olmadı. Şimdi de İş Bankası'nı kullanarak gündem değiştirmeye çalışıyorlar ama artık millet bunlara kanmıyor. AKP'de farkında artık mızrak çuvala sığmıyor" dedi.

İZMİR, ()

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