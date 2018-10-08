CHP'li vekilden Kemer protokolüne ziyaret

Levent YENİGÜN/KEMER, () - CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Kemer protokol üyelerini ziyaret etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Kemer ziyaretinde Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel ve İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören'i, Kemer'de oturan iş insanı yeğeni İbrahim Çubuk ile birlikte ziyaret ederek, başarı dileğinde bulundu.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Aziz Aydınlık'ı Kemer'de ağırlamaktan onur duyduk" dedi.

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