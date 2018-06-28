CHP'li vekilden baba ocağında teşekkür yemeği

GAZİANTEP Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçilen eczacı İrfan Kaplan, Nurdağı ilçesinde teşekkür yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'de Gaziantep 2'nci sırada milletvekili seçilen eczacı İrfan Kaplan, seçim startını verdiği baba ocağı olan Gedikli Mahallesi'nde seçmenlerle teşekkür yemeğinde buluştu. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği yemekte kendisine, partisine ve Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye verilen desteklerden dolayı teşekkür eden İrfan Kaplan, "Seçim öncesinde olduğu gibi halkımızla birlikteyiz, ben partizanlıktan öte karşımdakilerle siyasi görüşü ön plana almadan insanlık penceresinde bakarak yapmam gerekeni yaparım, insana yapılan yatırımda siyasi ideoloji olmaz. Mecliste ülkemiz ve memleketimiz için ne gerekiyorsa kol kola gezer doğru alınan karar ve kanunlar için muhalefetlik yapmadan destek verirken, yanlış olduğuna ve hatta ülkemizin zararına olduğuna inandığım her yasa teklifine ve oluşumun karşısında olurum, hepimiz insanız insanları bütün olarak kucaklayacağım. Birlik ve beraberliği pekiştirmek adına bugün buradayız, iki defa köyümüz çalışkanlığıyla, çalışmasıyla, yeniliği sevmesiyle ve çağdaşlığıyla örnek köy seçilmesiyle gurur duyduğunu, tüm köylerimizi örnek köy haline getiririz" dedi.

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