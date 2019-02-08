CHP'li vekil Erbay, Gökova- Köyceğiz yolunu sordu

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a, Muğla'da Gökova-Köyceğiz yolunun uzun yıllardır bitirilememesinin nedenini sordu.

CHP Muğla Milletvekili ve Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu üyesi Burak Erbay, Muğla'nın turizm açısından Türkiye'ye en büyük katma değer sağlayan illerden biri olduğunu ancak buna rağmen gerekli altyapı hizmetlerini alamadığını söyledi.

CHP'li Erbay, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiği bu kadar önemli bir turizm merkezinde, yıllardır yolların bitirilemediğine dikkat çekerek şöyle dedi:

Muğla'da bitmeyen yol çalışmaları hem vatandaşlar için hem de turistler için çileye dönmekte ve hayati tehlike oluşturmakta. Marmaris'ten Fethiye'ye kadar uzanan Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri için hayati öneme sahip 35 kilometrelik Gökova-Köyceğiz yolunun Döğüşbelen-Toparlar arasındaki 6 kilometrelik kısmı uzun süredir tamamlanamadı. Muğla ilimiz gerek yerli gerekse yabancı turistler açısından en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ilimize gelmektedir. Geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla'ya yaklaşık 10 milyon turist gelmiştir. Bu tatil döneminde ilimize yaklaşık 1.5 milyon araç girişi olmuştur. Ancak gelin görün ki Marmaris, Bodrum, Datça ile Köyceğiz, Dalaman, Fethiye gibi önemli turizm merkezlerini birbirine bağlayan tek yol olan Dalaman Havaalanı'na ulaşım için hayati önemi bulunan Gökova-Köyceğiz yolunun yapımı yıllardır bitirilememiştir. Bu yolun Döğüşbelen-Toparlar arasında kalan kısmının yapımı sık sık kesintiye uğramakta, sürekli müteahhit değişmektedir. Toplam 6-7 kilometrelik bir yolun yıllardır bitirilememesi, hem vatandaşlar için hem de turistler için çile haline gelmiştir. Yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşmaktadır. Diğer yandan daha da önemlisi bitmeyen çalışmalar nedeniyle daraltılan ve tek şeride düşürülen bu yol, kaza riskini artırmakta ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmakta."

Milletvekili Erbay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a şu soruları yöneltti:

"Gökova- Köyceğiz arasındaki duble yolun yapımı işi neden sıklıkla durmaktadır? Döğüşbelen- Toparlar arasındaki 6 kilometrelik yolun yapımı neden hala bitirilememiştir? Bu yol şimdiye kadar kaç firmaya ihale edilmiştir? Bu yol için toplam ne kadar harcama yapılmıştır? Döğüşbelen- Toparlar arasındaki yol ne zaman bitirilecektir? Bu yolun yapım ihalesini alan müteahhitin ödeneği alıp kaçtığı yönündeki iddialar doğru mudur? Bu iddialar doğru ise bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?"

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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