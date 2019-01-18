CHP'li Vahap Seçer: 31 Mart'ta Mersinliler kazanacak

MERSİN, () - MERSİN'de esnaf ziyareti yapan Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkan Adayı Vahap Seçer, "31 Mart'ta Mersinliler kazanacak" dedi.

Seçer, çarşı esnafını ziyaret edip 'hayırlı işler' dileklerini iletti. İstiklal Caddesi üzerindeki dükkan ve mağazalara girip esnaflarla sohbet ederek sorunları dinleyen Seçer, tezgah başına geçerek kimi vatandaşa tantuni yaptı, kimine ise tatlı ikram etti.

Adaylığı noktasında herkesten destek bekmediğini belirten Seçer, seyyar milli piyango bayisi ile sohbeti sırasında, "Hep, 'Piyangoda büyük ikramiyeyi zenginler kazanıyor' diyorlar. İnşallah bir gün yoksullara da çıkar. Piyangoda kazanır mıyız kazanamaz mıyız bilmiyorum ama 31 Mart'ta Mersinliler kazanacak" dedi.



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