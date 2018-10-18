CHP'li Uyar'dan duygusal adaylık

İZMİR’de Urla Belediye Başkanı CHP'li Sibel Uyar, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde, belediye başkan aday adayı oldu. Uyar, anne ve babasının elini öperken, babasının da gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü. Yine Uyar’ı destekleyen bazı kadınların ağlaması da dikkat çekti.

Urla Belediye Başkanı CHP’li Sibel Uyar, yerel seçimler öncesi, belediye başkan aday adaylığını açıkladı. Sibel Uyar’ı, aday adaylık açıklamasında, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık bir grup, yalnız bırakmadı. Belediye binası önünde Başkan Uyar’ı bekleyen kalabalık, davul ve zurna eşliğinde zeybek oynadı. Bir süre ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları atan kalabalık, Sibel Uyar’ın dışarı çıkması ile birlikte daha da hareketlendi. Özellikle kadınlar, tek tek Uyar’la fotoğraf çektirdi. Belediye binasından çıktıktan sonra yürüyerek CHP İlçe Başkanlığı’na giden Uyar, burada kendisini bekleyen babası Ali (71) ile annesi Serpil Uyar’ın (70) elini öptü. Ali Uyar’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Uyar’ı eşi Günay Uyar da yalnız bırakmadı. Uyar, dosyasını CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur’a teslim etti. Daha sonra kendisini bekleyen kalabalığa, ilçe başkanlığının balkonundan seslenen Uyar, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmasına, "Bugün gücümüze güç katan herkese selam olsun" sözleri ile başlayan Uyar, bu topraklarda doğup büyüdüğünü belirterek, "Vatan borcu olarak yaptığım belediye başkanlık görevine tekrar adayım. Başta CHP İlçe Başkanı olmak üzere, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz, bu hikayeyi birlikte yazdık. Bundan tam 9 yıl önce benim meclis üyesi seçilmeme destek oldunuz. 2014 yılında belediye başkan adayı oldum. Mitinglerde, kışın o günlerinde hep birlikte olduk. Desteklerini için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Uyar’ın konuşması sırasında kimi kadınların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Sibel Uyar’ın da zaman zaman gözleri doldu.

'GASTRONOMİ TURİZMİNİ İLÇEYE KAZANDIRDIK'

Sibel Uyar, kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını, üretici kadın kooperatifi kurduklarını, her mahalleye semt merkezi açtıklarını, belediyeye kreş açtıklarını vurgulayarak, "Kadın üreticiler burada, onlara pazar açtık. Kırsal kalkınmaya destek verdik, kadını ekonomide var ettik. Hayvan dağıttık. Enginarı marka değer yaptık, bunu birlikte yaptık. Urla enginarını dünyaya tanıttık. Biz festivalleri eğlence için yapmıyoruz, kırsal kalkınma için yapıyoruz. Ekmeğimizi büyütmek için yapıyoruz bunu da hep birlikte başardık. Gastronomi turizmini ilçeye kazandırdık. Türkiye’nin en büyük hamam ve sabun müzesini yapıyoruz. Yine borçlarımızı ödedik. 44 yeni iş makinamızı araç filomuza ekledik. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya alınan 372 taşeron işçisinin, hiçbir aksaklık olmadan sendikal haklarını da aldık. Helali hoş olsun. Belediye çalışanlarımıza bir lira borcumuz yok. Hepinizin haberi olsun" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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