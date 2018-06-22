CHP'li Umdular ekonomi politikalarını eleştirdi

İZMİR iş, siyaset dünyası ve meslek odalarındaki çalışmalarıyla tanınan CHP birinci bölge milletvekili adayı Kazım Umdular, "Meslek odalarından, fabrikalardan, şantiyelerden kısacası yaşamın içinden, sokaklardan geliyorum. Bariş içinde çokça üretecek, hakça bölüşecek bir Türkiye yaratma mücadelesinin neferiyim. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'her fabrika bir kaledir' ilkesiyle millet için geliyoruz" dedi.

CHP İzmir milletvekili adayı Kazım Umdular, 2002 yılında ihraç edilen ürünlerin ortalama kilogram satış değerinin 1.57 dolardan 16 yılda 1.38 dolara gerilediğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Ekonomi politikalarımızın rant ve rantiye için değil üretim ve insan odaklı anlayışa dönüştürülmesi gerekir. Siyaseti, yandaşı değil vatandaşı zengin etmek için, halk için proje üretme ve uygulama alanına dönüştürmemiz lazım. Ne yazık ki 2002 yılından bugüne AKP iktidarının uyguladığı ranta ve borca dayalı politikalar 3Y olarak bilinen yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları daha da arttırdı. Bugün ülkemizde 6 milyonu aşkın işsiz vatandaşımız var. Her dört gencimizden biri işsizdir. Ülkemiz 453 milyar dolar borç yüküyle karşı karşıya. Her yıl 57 milyar dolar cari açığımız oluşuyor. 2002 yılında ihraç ettiğimiz ürünlerin ortalama kilogram satış değeri 1.57 dolarken ve bu rakamın 16 yılda artması gerekirken bugün 1.38 dolara geriledi. Ranta dayalı politikaların sonunu ifade eden en temel veri budur. Siz ihracat satış kg ortalamanızı katmadeğeri yüksek üretim yoluyla gelişmiş ülkeler seviyesi olan 3-4 dolara çıkaramazsanız ülkeniz işsizlikten ve borç yükünden kurtulamaz. Bu nedenle biz saray yapmayacağız. Okul ve fabrikalar yapacağız. İstihdama dayalı planlamayla nitelikli iş garantili eğitim sistemini kurarak, KOBİ'ler başta olmak üzere katma değeri yüksek üretim projelerini teşvik edeceğiz. Uluslar arası rekabet gücümüzü arttıracağız. Kısaca özetlemek gerekirse çokça üretip, hakça bölüşeceğiz."

İZMİR, ()

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